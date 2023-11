Elizabeth Gutiérrez perdona a William Levy por sexta vez y cibernautas la atacan

A lo largo de los más de 20 años que William Levy y Elizabeth Gutiérrez llevan juntos han ocupado los titulares de los medios del entretenimiento por verse felices en familia, por el nacimiento de sus hijos Christopher Alexander y Kaley Alexandra y sobre todo, por las cinco ocasiones que se han separado y vuelto. En junio pasado, se dio la sexta ruptura de la pareja y una vez más, al parecer fue por infidelidad de él.

Al actor cubano, que generalmente habría sucumbido a las tentaciones junto a sus compañeras de set de distintas producciones, se le cuentan romances con Bárbara López, Jacqueline Bracamontes, Ximena Navarrete, Alicia Sanz y en una sexta vez con Samadhi Sendejas, su más reciente coestrella en la novela Vuelve a mí.

Menos de seis meses después de que se dijera que se había separado de Elizabeth, ahora trasciende que, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, la madre de sus hijos lo habría perdonado y el amor vuelve a sentirse entre ellos. Ha sido la misma Elizabeth quien ha usado sus redes sociales para dar a conocer el regreso con el amor de su vida. La actriz se ha negado a tocar el tema en entrevistas, igualmente Levy ha procurado no dar declaraciones al respecto.

Así ha dado a conocer Elizabeth Gutiérrez en redes su regreso con William Levy

Las primeras señales del regreso ocurrieron este fin de semana luego de que Elizabeth subiera a sus stories de IG una imagen de cuatro copas brindando, en la que etiquetó a William y sus dos hijos, Christopher y Kailey, dejando al descubierto que disfrutan de unas vacaciones.

Luego fue más allá y procuró una publicación en el feed. Allí se ve a los cuatro, William, Elizabeth y sus dos hijos, como familia, frente a un castillo y abrazados. Acompañó la imagen con un texto que dice “Mis amores”.

Adicionalmente, en horas recientes publicó en sus historias una foto de pareja y le escribió: “Mi postre… @willevy”, seguido de un emoticón de una carita con ojos de corazón. Así dejó más que evidente que no pasa tiempo con William solo por ser el padre de sus hijos, sino que están de regreso como pareja. En una historia más, también con una imagen juntos, se lee “Love in my life. My man”.

Así reaccionan los cibernautas a la reconciliación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Aunque algunos comentarios los felicitan por recuperar el hogar y dejar el pasado atrás, otros atacan a la también conductora de televisión por perdonarlo otra vez . Se leen reacciones como: “Que poco favor te haces Elizabeth. William a barrido el@piso contigo y tú sigues creyendo que es amor. El tendrá culpa, pero más la tienes tú por darle ese ejemplo a tu hija. Y en realidad no me interesa porque esto no afecta mi vida en lo absoluto, pero ámate”; “Bella pero no se ama para nada, cada vez que termina con un nuevo amor regresa con Eli su incondicional”; “Yo la entiendo quiere tener unida a su familia pero cuantas infidelidades más vas aguantar? Amor propio primero y es gratis”; “Tan hermosa que es Elizabeth, y no se da su lugar, queriendo aparentar lo que no son. Solo son los padres de los niños y ya. Acéptalo y supéralo”; “Cuando hay rumores ella sale muy despechada a hacer ciertos comentarios para generar polémica y después aparece como si nada. Eso de “love of muy life. My Man” es lo más payaso. Parece que está peleando un lugar que no le están dando”; “A este punto de esta historia ya no sé si ella es la mujer o la querida de William Levy. O es que tienen una relación abierta que ella lo deja que haga lo que quiera y ella lo acepta”.

Curiosamente William Levy no ha posteado nada ni en sus historias ni en su feed sobre el regreso con Elizabeth.

