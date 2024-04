Elizabeth Gutiérrez rompió con William Levy, de Café. Llorando lo dijo: “Di todo”

Por dos décadas la pareja conformada por William Levy, protagonista de le versión moderna de ‘Café con aroma de mujer’, y Elizabeth Gutiérrez, ha ocupado los titulares de los medios del entretenimiento. Los actores que tuvieron en este tiempo dos hijos llamados Christopher Alexander y Kaley Alexandra han roto en seis ocasiones y en el mismo número de veces han regresado.

En junio del año pasado se dio el sexto rompimiento y al parece,r como había ocurrido en las ocasiones anteriores, por infidelidad de él.

Al actor cubano, que estuvo en Colombia grabando Café, con aroma de mujer junto a Laura Londoño, se le cuentan romances con Bárbara López, Jacqueline Bracamontes, Ximena Navarrete, Alicia Sanz y en una sexta ocasión con Samadhi Sendejas, su más reciente coestrella en la novela Vuelve a mí.

A finales del año pasado, la pareja se volvió a ver junta en España y todo parecía indicar que el amor había logrado el perdón para él. Hay que decir que muchos cibernautas atacaron a Elizabeth por quererse poco y perdonarle las infidelidades al padre de sus hijos.

A lo largo de los 20 años, ni William ni Elizabeth habían querido referirse a las distintas crisis que han sufrido en su relación. De hecho, en ocasiones, como parte de la condición para ser entrevistados era no preguntar por sus vidas privadas. Fue la misma Elizabeth la que rompió la tradición de no hablar de lo que ha sido su vida con el galán cubano.

Fue para la revista Hola Estados Unidos, que la también presentadora contó con lágrimas en los ojos que ya no estaba con él, a quien consideraba el amor de su vida.

“Actualmente, no estamos juntos. Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz”, dijo Elizabeth Gutiérrez a la publicación.

“William fue el amor de mi vida”, Elizabeth Gutiérrez

En otro momento de gran quebrantamiento la actriz mexicana confesó que “siempre aposté por mi relación, amé a William… Creo no es un secreto que fue el amor de mi vida”, luego se detuvo porque no pudo contener el llanto y complementó: “como siempre apostaba y quería mostrarnos como éramos, quería como esos momentos vivíamos muchos actualmente no estamos juntos”.

Elizabeth consciente de la presión y los señalamientos que recibió por años al perdonar al padre de sus hijos que le era infiel con otras actrices aclaró que “mi decisión fue basada en lo que yo sé, en lo que sabemos los dos…y no era cuando la gente quería que yo tomara una decisión o no la tomar. Mis decisiones son solas, yo las tomo, yo sé cuándo y por eso creo que tal vez me ven en paz”.

Gutiérrez dice que está feliz pese a la situación y complementó con: “Sé que no pude dar más. Dí todo”.

Elizabeth Gutiérrez lloró hablando de su ruptura con William Levy

En uno de los avances que la publicación ha hecho en las redes se escucha que el reportero de Hola le pregunta qué siente al verse en el espejo y Elizabeth responde: “Una mujer que lucha, que se enfrenta, que calla, que protege; una mujer que ama, también veo esa mujer fuerte, que se ama así misma, que sabe lo que quiere y lo que no quiere”, palabras que para muchos cibernautas dejan claro que se hartó de la infidelidad y aunque con dolor, decidió que no podía seguir con Levy.

Según People en español, Elizabeth fue quien dejó la mansión de la pareja en Broward, Miami y se marchó con su hija a un apartamento. Levy estaría viviendo con su hijo, quien ya tiene 18 años.

¿William Levy se molesta por declaraciones de su exesposa?

Al tiempo que salieron las declaraciones de Gutiérrez, Levy dejó en sus redes sociales un mensaje que muchos asocian con al molestia que le produjo que su ahora ex hablara con un medio de comunicación, ya que pese a que ella no habló mal de él, tampoco se puede decir que lo dejó muy bien parado. Aunque en realidad para muchos, no hace falta, pues las aventuras de William fueron lo suficientemente ventiladas, incluso por las mujeres con las que se involucró estando él con Gutiérrez.

“En la vida hay personas a las que simplemente no les gusta verte sonreír. Personas que en las noches te tratan de destruir dañando tu imagen, te amenazan y que tristemente hasta tratan de difamarte públicamente”, escribió en una de sus historias Levy y luego fue más allá: “Personas que luego en el día dicen creer en Dios. Ojalá que sí encuentren a Dios en su vida así les llene el corazón de amor y de luz”, finalizó.

