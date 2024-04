Elianis Garrido confirmó que la muerte tocó a la puerta de su casa: “Ya descansa”

Una triste noticia confirmó Elianis Garrido en la mañana de este 25 de abril, cuando dio a conocer que un importante miembro de su familia falleció. La noticia, por supuesto, dejó conmovidos a sus amigos y millones de seguidores en redes sociales.

Vea también: “Me trató de dar un beso con lengua”, Isabella Santodomingo recordó incómodo momento con famoso actor

Elianis Garrido despidió a miembro de su familia

A través de la cuenta de Instagram de ‘La manada de Elianis’, por medio de la cual promueve la adopción animal, la barranquillera de 36 años dio a conocer que Bosco, el perro que su esposo rescató hace pocos meses y con el cual completaban 11 mascotas en casa, falleció hace pocas horas.

Según Elianis Garrido, ‘Bosquito’ perdió su batalla contra una grave enfermedad que padecía, pues a pesar de haber recibido atención de primera calidad, su estado de salud no logró mejorar.

“Es un momento difícil para nosotros. Anoche Bosco, nuestro Bosquito, partió. No aguantó más. Nos queda el corazón en mil pedazos, pero la certeza de que hicimos todo lo humanamente posible. Ya descansa, ya no sufre y ya no le duele nada. En casa lo extrañaremos, pero siempre vivirá su recuerdo. Fue feliz sus últimos meses, también muy amado y muy consentido. Podría decir mil cosas en este momento, pero una sola quiero que se quede con quien lea esto: nunca será en vano lo que hagamos por amor. Gracias Bosco y gracias a quienes le enviaron buena energía en sus momentos difíciles”, fue el mensaje que compartió la antigua presentadora de Lo sé todo.

La historia de Bosco, el perrito de Elianis Garrido

La presentadora comentó que fue Álvaro Navarro, el empresario con el que se casó en julio de 2022, quien encontró a Bosco en lamentables condiciones y decidió tenderle la mano, tal y como hizo con sus otros rescates.

“Bosquito fue adoptado en diciembre, cuando mi esposo lo encontró en un estado deplorable. Tenía muchísimas garrapatas, sarna, desnutrición avanzada y sangraba por su órgano reproductor (...) Se le hicieron seis quimioterapias y ya puede caminar, por eso me lo traje a Bogotá. Ahora está acoplándose a la manada y les iré contando los avances, pero ya no tiene garrapatas ni sarna, ya paró su sangrado y está en tratamiento para el cáncer. Está viejito, pero ahora es amado”, explicó en febrero pasado.

Te puede interesar: Esta era la preciada figura que Lina Marulanda tenía en su mano cuando falleció

“Fue un niño muy maltratado. Lamentablemente, hay gente muy cruel en este mundo. Cuando lo encontramos no se mantenía en pie por mucho tiempo, pero hoy viajó en avión y se portó muy bien”, concluyó Elianis Garrido sobre esta historia que conmovió a sus amigos y seguidores.