Diego Guauque, de ‘Séptimo Día’, mostró cómo luce hoy: “así vamos”

A comienzos de este año, el periodista Diego Guauque sorprendió al anunciar que había sido diagnosticado con cáncer. Desde entonces, tuvo que retirarse de la pantalla de Caracol Televisión, del programa Séptimo Día, para dedicarse a su recuperación. Enfrentó varias cirugías y un largo proceso de quimioterapias, pero, finalmente, logró salir victorioso de esa difícil prueba.

Diego Guauque. Fotografía por: Instagram

En su cuenta de Instagram donde tiene 338 mil seguidores, el comunicador bogotano documentaba cómo eran sus días, acompañado de su familia, especialmente de su esposa, la también periodista Alejandra Rodríguez. En el camino, Guauque visitó varias fundaciones de personas que luchan contra esa misma enfermedad e hizo grandes amigos.

Así luce Diego Guauque hoy

En julio confirmó que estaba libre de cáncer, aunque perdió uno de sus órganos: “el sarcoma se había ido de mi cuerpo, pero no invicto. Se me llevó un riñón que estaba muy pegado al sarcoma y rompió un pedazo de la vena cava. Pero sigo vivo, vivo para contarlo y eso es lo que importa ahora”.

Ahora, el periodista publicó una serie de fotografías mostrando cómo luce actualmente, pues recordemos, que durante el proceso, perdió peso y su cabello. “Así vamos”, escribió en el post. En las imágenes aparece nuevamente con pelo, durante un foro llamado Cáncer en Colombia: ¿cómo estamos hoy?, donde habló sobre la prevención y atención oportuna del cáncer, así como también, la importancia del acompañamiento de la familia. “Pese a que es uno el que soporta los dolores, los exámenes y la presión, hay una familia que empieza a sufrir. El cáncer es tan poderoso que yo lo catalogo como una tragedia familiar. Uno va aprendiendo con el tiempo a maquillar sus dolencias porque si uno llora, ellos lloran, si uno está mal, ellos están mal”, dijo.

Sus seguidores quedaron asombrados al verlo, pues afirman que luce como si nada le hubiera ocurrido. “Me alegro mucho de verte bien y luchando con toda y lo mejor dando testimonio de la misericordia y del amor de Dios”, “eres un ejemplo de aptitud ante esta enfermedad”, “qué dicha, Dios es muy muy muy bueno”, “cómo te ves de bien”, “eres un gran testimonio”.

¿Cuáles son los planes profesionales de Diego Guauque?

Son muchos los seguidores que le han dicho al periodista que lo extrañan en televisión. Luego de anunciar que ya no tiene cáncer, algunos se han preguntado si volverá a Séptimo Día.

En una pasada entrevista con la revista Semana dijo que por ahora quiere seguir enfocado en su recuperación: “es que, por ahora, no pienso en el regreso a la vida laboral. Mi prioridad es sanarme por completo. Aún me canso. Me acaban de extender la incapacidad justamente por eso. Claro, sueño con volver a trabajar, pero ya no será la mayor prioridad. Ahora será tener buena salud”.