Diego Guauque de nuevo a cirugía por el cáncer: “está difícil. Confiamos en Dios”

Este fin de semana, el periodista Diego Guauque, de Séptimo Día, estuvo como invitado en el programa La sala de Laura Acuña. Allí habló sobre el difícil proceso que ha tenido que enfrentar en los últimos cinco meses luego que le diagnosticaran un leiomiosarcoma en su abdomen.

Te puede interesar: Sebastián Yatra sufrió un accidente: “me lesioné bastante”. ¿Qué le pasó?

En medio de su lucha contra el cáncer, Diego Guauque, periodista de ‘Séptimo Día’, entró nuevamente el quirófano para someterse a la extirpación del sarcoma. Fotografía por: Instagram

De acuerdo con lo que dijo, el 31 de diciembre del 2022 terminó ‘el primer tiempo de su vida’. “Yo estaba súper activo, yo estaba bien, bastante fuerte, sin ningún síntoma”, dijo. Un fuerte dolor lo llevó al médico luego de unas vacaciones en Argentina. El 2 de enero Guauque se enteró que tenía cáncer; la noticia no fue fácil de analizarla. Desde entonces, ha tenido que someterse a un fuerte tratamiento de quimioterapias para combatir la enfermedad.

Más noticias de Diego Guauque Diego Guauque reveló su frase de batalla contra el cáncer. Así combate el sarcoma En los próximos días, Diego Guauque, periodista de ‘Séptimo Día’, sabrá si su cáncer disminuyó. ¿Cómo se ha sentido? Esto contó. Leer aquí: Diego Guauque reveló su frase de batalla contra el cáncer. Así combate el sarcoma Diego Guaque, de ‘Séptimo Día’, reveló lo “positivo” del cáncer El periodista de ‘Séptimo Día’, de Caracol Televisión, lleva tres meses batallando contra el cáncer. Leer aquí: Diego Guaque, de ‘Séptimo Día’, reveló lo “positivo” del cáncer

Segunda cirugía de Diego Guauque

Una vez le descubrieron el sarcoma a Diego, fue sometido a una cirugía; sin embargo, no se lo pudieron extraer completamente porque estaba pegado a otros órganos. Tras varias quimioterapias, este lunes 29 de mayo, el comunicador bogotano entró nuevamente al quirófano luego que la masa se redujera en un 28%.

Por medio de su cuenta de Instagram, hace unas horas, Guauque contó que estaba a la expectativa para que todo saliera bien en la intervención. “Ya estoy aquí, ad portas de la cirugía, estoy en este cuartico, al lado de mi esposa, ya en breve me pasarán a cirugía con el objetivo de ‘fuera sarcoma’; evidentemente ahorita ese es el reto, ‘fuera sarcoma’, extirpándolo, ojalá que no esté pegado a algunos órganos, sabemos que está difícil, va a ser una cirugía larga, seguramente la próxima vez que me vean estaré en un semblante diferente, de aquí saldré, muy probablemente a cuidados intensivos después de la cirugía, porque el post operatorio va a ser largo”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

El periodista afirmó que está confiando en Dios en que todo saldrá muy bien y que, próximamente estará completamente libre del cáncer: “estamos confiando mucho en Dios, estamos con muy buenas expectativas, que todo va a salir muy bien. Ustedes ya saben que el sarcoma se redujo, entonces los médicos especialistas cirujanos aprovechan ese ‘papayaso’ y dicen ‘vamos a sacarlo’, vamos con mucha fe, con mucho entusiasmo”.

Finalmente, le pidió a sus seguidores elevar una oración para que todo el proceso de la cirugía y el post operatorio sea en las mejores condiciones. “De nuevo, yo sé que se los he pedido mucho, pero no sobrará nunca una oración de parte de todos ustedes para que todo salga bien, para que Dios guíe muy bien las manos de los médicos, para que Dios esté presente. Más tarde les tendré muy buenas noticias, esto demora un poquito, pero vamos bien”.