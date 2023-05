‘Día a Día’: Black reveló las razones por las que renunció al ‘Desafío The Box’

El pasado miércoles 26 de abril, el Desafío The Box emitió uno de los capítulos más tensionantes, hasta el momento, de esta temporada. El día anterior, Saskya, del equipo Gamma, sufrió una lesión en su hombro que le costó su salida del programa de Caracol Televisión.

¿Qué pasó con Black en el ‘Desafío The Box’?

Por su parte, Black, del mismo equipo, protagonizó un polémico momento al renunciar a la competencia. Desde los primeros capítulos, el deportista demostró su incomodidad con la convivencia con sus compañeros de equipo.

Franklin Erney Reyes Rodríguez, como es su nombre de pila, tuvo algunas diferencias con sus compañeros que lo llevaron al punto de romper algunas de las reglas de la ‘Cuidad de las cajas’. Como consecuencia de eso, el equipo sufrió fuertes sanciones.

En medio de un día difícil, Black abrió la puerta de la casa Gamma y se salió afirmando que quería ser expulsado. “Lamentablemente quebraron una regla. ‘¿Black, qué estabas haciendo afuera de la casa?’. Ustedes saben que esos límites no se pueden pasar. Es la segunda vez que incumples una regla. Las consecuencias no las asume una sola persona, las asume todo el equipo. Siempre he sido una persona sola. Nunca salgo a fiestas, me la paso en la casa, solo salgo al gimnasio y a la iglesia”, dijo Andrea Serna quien anunció que, debido a eso, los integrantes de Gamma debían ir a playa baja. Por su parte, Black decidió renunciar a la competencia.

Luego agregó: “nunca fue perjudicar el equipo de esa forma. Pensé que el castigo iba a ser solo para mí. Creí que me iba a afectar solo a mí y ya”.

¿Por qué Black renunció al ‘Desafío The Box’?

Black estuvo como invitado en Día a Día de Caracol Televisión para hablar sobre su paso por el Desafío. Allí, se refirió a las críticas que ha recibido por su actitud y explicó los verdaderos motivos de su salida. “La verdad sí me arrepiento porque creo que tenía todas las condiciones físicas para llegar a las finales. Tomé una decisión en un momento bajo presión, bajo estrés y renuncié”, contó.

Carolina Soto le dijo: “yo siento que la sensación de muchos era que estabas como indispuesto con el equipo con el que habías quedado inicialmente. Yo siento que querías quedar en Alfa, esa era la sensación que dabas”. Sobre eso, el exparticipante aseguró: “éramos buenos, después de Alfa creo que éramos los mejores”.