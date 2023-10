Daniela Tapia, de MasterChef, atrapada en guerra de Israel: su vida corre peligro

Daniela Tapia es una de las finalistas de la quinta temporada de MasterChef Celebrity Colombia, que entregará su premio mayor el próximo 8 de octubre. Sin embargo, lejos del programa de cocina, la actriz vive una pesadilla al quedar atrapada en Israel, país que entró en guerra este 7 de octubre tras recibir ataque sin precedentes desde la Franja de Gaza, por parte de la organización terrorista Hamas.

La cubana de 36 años, quien llegó a territorio israelí hace apenas unos días para darse unas merecidas vacaciones, quedó atrapada en la casa de una persona que, por fortuna, está preparada para este tipo de situaciones.

“Hola a todos ¡Duro, muy duro! Nunca en mi vida había escuchado bombas. Salir a una terraza y escuchar el sonido de las bombas así como caen, es muy duro. Estoy en una casa con una familia, con unos niños, y hay un búnker que nos protege. Solo le pido a Dios salir de aquí y estar con mi familia (...) Me desperté a las 8 de la mañana con bombas, ustedes no saben lo que es despertarse y sentir el estallido. No les puedo explicar qué es. Solo le pido a Dios poder tomar mi vuelo de vuelta”, comentó Daniela Tapia a través de unas historias que compartió en su cuenta de Instagram, para dar parte de tranquilidad a sus seguidores y amigos.

Nuevo reporte de Daniela Tapia

Hacia las 2 de la tarde (hora Colombia) de este sábado, la finalista de MasterChef Celebrity comentó que salió del búnker que la protegía y, al parecer, de camino al aeropuerto, vivió otro momento que la hizo romper en llanto.

“Tuvimos que parar en la carretera, en medio de la calle, porque estaban bombardeando. Tuvimos que tirarnos al piso y habían personas con niños”, comentó bastante angustiada, dejando en evidencia que su vida corre grave peligro en estos momentos.

Por ahora, esta es la última información que se tiene sobre la actriz, quien es recordada en el país por su reciente actuación en la telenovela Leandro Díaz, protagonizada por Silvestre Dangond.

La actriz Daniela Tapia interpretó a Magdalena Malagón, el primer amor de Leandro Díaz, en la serie del canal RCN Fotografía por: Cortesía canal RCN

¿Qué está pasando en Israel?

En la madrugada del sábado, 7 de octubre, el pueblo israelí fue sorprendido con una serie de ataques orquestados por el grupo yihadista y terrorista denominado Hamas, el cual lanzó más de 5.000 misiles desde la Franja de Gaza que dejan, al menos por ahora, más de 200 personas muertas y otras 1.100 heridas, según el más reciente reporte de las autoridades. El contraataque israelí ha dejado cerca de 232 muertos y 1.600 heridos del ejército yihadista.

El primer ministro de ese país, Benjamin Netanyahu, declaró en horas recientes el estado de alerta de guerra, pues el Ejército a esta hora lucha en las calles contra decenas de grupos infiltrados en ese país que están sembrando el terror y el caso en las calles.