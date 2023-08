Critican a Claudia Bahamón por foto de su esposo abrazando a famosa modelo paisa

Claudia Bahamón se ha caracterizado por su espontaneidad, buen humor y en general, un gran carisma no solo frente a cámaras, sino en las publicaciones que hace en sus redes sociales. La presentadora de MasterChef Celebrity también comparte emotivos mensajes que siempre se llevan los comentarios positivos de sus seguidores, así como los ´likes´.

Recientemente contó con toda la solidaridad de sus seguidores cuando vio afectada su salud por un delicado malestar en sus pulmones, del que afortunadamente salió airosa. Bahamón fue bastante abierta al compartir el proceso que vivió en la clínica y el paso a paso de su mejoría.

La foto por la que han criticado a conductora de MasterChef Celebrity

Esta es la imagen por la que critican a Claudia Bahamón. Aparecen Simon y Catalina Maya. Fotografía por: instagram

Ahora Bahamón ha generado comentarios y críticas de parte de algunos de sus followers que se sorprendieron con la más reciente publicación de la presentadora. Se trata de una galería que Claudia subió con ocasión del cumpleaños de su esposo, el pasado 28 de julio. La primera imagen corresponde a Simon caminando con su mascota hacia la playa. La tercera foto es de una playa y la segunda, es el centro de la polémica porque aparece Catalina Maya, modelo paisa y exparticipante de MasterChef Celebrity, abrazada al esposo de Bahamón. Los dos posan frente a la cámara ataviados con vestido de baño. Claudia escribió: “Por muchos renaceres a su lado @simonsbrand_director @catalinamaya los amo”.

Uno de los primeros comentarios que se lee en la publicación es: “Definitivamente soy demasiado tóxica para entender de manera sana la foto de la amiga con el esposo”. Luego aparecen otros que de alguna manera señalan el post con ironía como: “Catalina dice a Claudia: tranquila Claudita aquí te lo estoy cuidando él es de un juicio”, recordando de alguna manera las palabras que Paola Jara comentó cuando aún no se había casado con Jessi Uribe.

“Creo que ahí no están claros los límites. Ni abrazaría de ese modo al esposo de una amiga, ni permitiría que el esposo de una amiga me cogiera así. Ambos faltan al respeto”; “Que, what? Lo siento, pero yo jamás permitiría una foto así entre mi pareja y una amiga, y no se trata de madurez o no, pero en este mundo no se puede confiar en nadie”; “De acuerdo a mí me tildarían de celosa, pero de acuerdo se respeta marido ajeno” fueron otros de los comentarios que se leyeron sobre la mencionada publicación.

Hasta el momento Claudia, que cuenta con casi cinco millones de seguidores, no ha contestado ninguno de las opiniones que suman casi 1.000. También hay que decir que también hay cibernautas que indican que les parece normal.

También es pertinente recordar que Claudia, quien lleva dos décadas de relación con su esposo Simon Brand, ha sido muy amiga por años de Catalina.