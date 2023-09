Cristina Hurtado y Josse Narváez se volverán a casar, así fue la pedida de mano

La antioqueña Cristina Hurtado es una de las famosas más queridas por el público colombiano. Comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento en 2003, cuando hizo parte del reality Protagonistas de novela, donde no obtuvo el triunfo, pero sí encontró el amor. En medio de las pruebas actorales y la convivencia en la casa estudio, nació su relación con Josse Narváez, actor y presentador cordobés, quien desde ese momento es su pareja.

Cristina Hurtado y Josse Narváez conformaron su hogar con Daniel, hijo mayor de la presentadora y en 2006 su felicidad creció con el nacimiento de Juan José. Diez años después, el 13 de septiembre del 2013, la pareja contrajo matrimonio en una romántica ceremonia realizada en la isla de San Andrés.

En junio del 2021, la presentadora de Guerreros sorprendió a sus seguidores con la noticia de su tercer embarazo. En el video que publicó en su canal de Youtube, la famosa dejó ver la emoción de su esposo y de su familia al recibir la noticia. La paisa, quien vivió momentos delicados durante su gestación, vio sus esfuerzos recompensados el 9 de diciembre del 2021, cuando tuvo a Mateo, su tercer hijo, entre sus brazos.

Cristina Hurtado y Josse Narváez se van a casar por segunda vez: ella dijo que sí

El 14 de septiembre Cristina Hurtado cumplió 40 años, y Josse Narváez, su esposo, le dedicó ese día un amoroso mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde se refirió a ella como su ‘cuarentona preciosa’. “Díganme si no soy el tipo más afortunado del planeta. Estás como de 20, mi amor, con la experiencia, la tranquilidad, La Paz y la sabiduría que nos regalan los años”, señaló el actor oriundo de Sahagún, Córdoba. Pero en medio de los festejos, el artista le tenía reservada una sorpresa: le pidió matrimonio nuevamente.

El emotivo momento, que quedó registrado en las redes sociales de los dos artistas, ocurrió frente a amigos y familiares. En medio de la fiesta de su esposa, Josse subió al escenario y mirando a Cristina a los ojos, interpretó la canción Solamente tú, de Pablo Alborán. Al final le dedicó unas amorosas palabras.

“Ella me enseñó esa canción, como me ha enseñado tantas cosas en la vida (...) solo quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Me haces el hombre más feliz del mundo, eres la mejor persona, el mejor ser humano, la mejor compañera, la mejor mujer, la cosa más rica que cualquiera hubiera podido desear (...) por eso quiero seguir compartiendo el resto de mis días contigo y quiero pedirte, delante de todos, nuevamente, si quieres ser mi esposa, ¿Quieres casarte conmigo? Tú eres la reina de mi vida”, dijo Narváez mientras se arrodillaba frente a la madre de sus hijos para entregarle un anillo.

Quienes estaban en la fiesta gritaron de emoción, mientras Cristina, emocionada, se acercaba a su esposo para contestarle con un contundente ‘sí’. Hurtado estuvo permanentemente acompañada de Mateo, su tercer hijo, quien no se separó de ella durante este momento especial.

“Sí, sí y siempre te diría que sí. Doy gracias a Dios por elegirte como mi esposo. Admiro tu esfuerzo por ser cada día mejor para ti, para mí, para tus hijos, tu familia, tu vida. Somos humanos en construcción perfectamente imperfectos y hemos aprendido con amor, respeto y nobleza a salir adelante. Han sido 20 años juntos y este año cumplimos 10 de casados. ¿Me volvería a casar contigo? Sí. ¿Renovamos votos? Sí. Contigo a mi lado siempre seré feliz porque conozco el gran hombre que eres. Te amo”, escribió más tarde, Hurtado, en la publicación que compartió con sus fans.