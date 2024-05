Cristian Castro terminó con Mariela Sánchez, su novia, por audios: “gordo sucio”

La vida sentimental de Cristian Castro es una de las más ventiladas en los medios del entretenimiento. El hijo mayor de la actriz y cantante Verónica Castro había sido noticia hace solo un mes cuando rompió con la abogada gaucha Ingrid Wagner, con quien había comenzado un romance luego de terminar tormentosamente, con la también argentina Mariela Sánchez.

Cristian y Mariela se conocieron en Córdoba, donde ella vivía. Sin embargo la relación no duró mucho y terminaron meses después, al parecer por celos de él. Ella se trasladó a México y al parecer él quería obligarla a mostrarse su celular continuamente, pero Mariela no accedía por considerarlo una violación a su intimidad.

La semana pasada, los medios registraron que Cristian y Mariela estaban de vuelta. Se habían reconciliado en las redes sociales y se vieron nuevamente cuando ella voló a Miami al reencuentro. Los dos pusieron imágenes de ese momento. Ella subió a sus historias: “la única solución es el amor. Te amo” y etiquetó a su novio.

La leyenda iba sobre una foto donde están juntos y ella lo besa. Los dos con los ojos cerrados. Parecía que nuevamente la vida sentimental del cantante de Azul, volvía a una estabilidad.

Esta es la imagen que Mariela publicó al volver la semana anterior con Cristian Castro Fotografía por: Instagram

Por su parte, Castro también se enorgulleció de su regreso al amor con la argentina: “Quiero decirte que no voy a perderte más, fueron los días más difíciles; si supieras lo sola que ha sido mi vida… pero ya estás acá. Haremos historia, mi amor, en tu mirada y en la mía, Dios sabía lo que hacía”, escribió él en Instagram.

Cristian Castro no perdona a Mariela Sánchez

Sin embargo, la dicha duró poco. Ahora es la misma Mariela quien sorprende a sus seguidores con la noticia de la ruptura tras la filtración de algunos audios,y exposición en el programa ‘A la tarde’, que vale la pena mencionar serían de cuando el artista salía con Wagner. En los mencionados audios, Mariela denigra de él y lo califica con duras palabras como “gordo sucio”. Dice que él es feo y asegura que marca las mujeres.

Todo indica que Castro no perdonó a su novia la ofensa, que ya es pública, y luego de borrar las fotos que tenía junto a ella en las redes, le terminó antes de que ella volara a México, donde se reuniría con su suegra, Verónica.

¿Qué dicen los insultantes audios contra Cristian Castro?

“Cristian me odia porque sabe que yo puedo salir con cualquier tipo importante. Él está bien cuando domina la situación, cuando tiene minas (mujeres) feas al lado, gordas... ahora, cuando tiene una mina que se la mira todo el mundo, le agarra mucha inseguridad y es ahí cuando empieza a tratarte mal”, dice Mariela en uno de los segmentos de los escandalosos audios.

“Es un sucio. Vivió en mi casa un mes. Sé lo que es. A mí no me aguanta. Soy muy ordenada y tengo una vida reordenada. Él quería salir corriendo. No aguantó. Soy muy impecable”, habría dicho Sánchez sobre Castro.

También denigró de su desempeño sexual. Asimismo, criticaría su desempeño sexual: “Malísimo. Está muy feo físicamente. Los comentarios míos son todos buenos. Yo nunca más vuelvo a hablar con Cristian. Él lo sabe. No se va a acercar a mí. Yo me fui”, añadió.

En otra parte lo acusó de “denigrar a las mujeres”, dijo que “está loco” y que es “un ser detestable”.

Mariela Sánchez, novia de Cristian Castro, está arrepentida

Al hacerse público el material, Mariela expuso la situación con su ahora exnovio. “Quiero expresar públicamente el dolor y el arrepentimiento que siento por lo sucedido. Entré en el submundo de las redes a dialogar con personas que quizás no han sido tan queridas como yo. Y, en un estado de ira, dije cosas horribles de la persona que siento, en lo más profundo de mi alma, que era un gran amor. Perdón Cristian”, escribió la cordobesa visiblemente arrepentida por sus comentarios y en ningún momento negó los audios.

“Me sorprende que la gente no celebre el amor y disfrute de dolor y quiera destruir. Agradezco haber conocido una persona romántica que, a pesar de todo, desde su enojo, me habló y me enseñó con mucho cariño lo que es el amor”, complementó para después confirmar la ruptura: “Cristian escuchó todos los audios y finalmente llegamos al final de la relación. Era insostenible”.

