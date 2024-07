Conocido influenciador vive un drama por los asesinatos de su papá y su hermano

Un doble homicidio causó conmoción en redes sociales, sobre todo entre los seguidores de Luis Ángel Robelo, un famoso influenciador y cantantes cuyos padre y hermano fueron asesinados el pasado 20 de julio en la puerta de su casa. Lo más impactante del caso es que, minutos después de lo ocurrido, el joven mostró la escena del crimen y su conmovedora reacción al enterarse de la tragedia.

Te puede interesar: Juan Carlos Giraldo, presentador de ‘La Red’, causó preocupación al revelar que está perdiendo la audición

La muerte del papá y del hermano de Luis Ángel Robelo

El asesinato de los familiares del tiktoker ocurrió en el municipio de Reencarnación de Díaz, estado de Jalisco, a donde llegaron hombres armados y atacaron a dos personas que compartían en la puerta de su vivienda.

Hasta el lugar llegaron miembros de la Fiscalía de Jalisco para atender la emergencia e iniciar con las primeras investigaciones.

“Policías municipales, como primeros respondientes, se trasladaron al lugar de los hechos y confirmaron la presencia de dos hombres con aparentes heridas por arma de fuego. De inmediato llamaron a los paramédicos, quienes verificaron que ya no contaban con vida (...) Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se hicieron cargo del traslado de los fallecidos a la morgue de la región, donde se les realizarán los dictámenes correspondientes en espera de ser identificados por sus familiares”, expresaron las autoridades en redes sociales.

No te pierdas: Murió el periodista Jorge Yarce a los 83 años. Así lo despidieron algunos colegas

Luis Ángel Robelo y el conmovedor video que grabó del crimen de sus familiares

Justo cuando la Policía estaba en la puerta de su casa, Luis Ángel Robelo llegó y se encontró con que las víctimas del atentado eran su padre y su hermano. Fue entonces cuando inició una transmisión en vivo para informar de lo ocurrido a sus seguidores, aunque las autoridades lo instigaron para que detuviera la grabación.

“No, no, no, no, no. Se llevaron a mi amigo, se llevaron a mi amigo. No, no, no quiero justicia. Mataron a mi papá y a mi hermano (...) no me importa, los mataron, los mataron, mataron a Manuel”, dijo el creador de contenido entre gritos y lágrimas.

Por ahora, la Fiscalía del Estado de Jalisco continúa con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los atacantes.