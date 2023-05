¿Cómo lograron los examantes Carlos III y Camila ser reyes contra todo pronóstico?

El próximo sábado 6 de mayo será la coronación de Carlos III y su esposa Camila será la reina consorte. La ceremonia es el epílogo de una historia increíble que deja al descubierto que en la realeza británica todo es posible. Aquí los detalles del evento que desde ya está lleno de rumores, lunares y tensiones.

“Larga vida a la Reina; Diana para siempre; Rey Carlos y Reina Camila, nunca”, se leía en los carteles que portaban los súbditos molestos en las calles de Londres el 9 de abril del 2005, cuando Carlos y Camila se casaron, luego de 35 años de amores, la mayoría de ellos clandestinos. Las autoridades procuraron quitarlos, pero terminaron viéndose en las noticias de todo el mundo. Y parecía que los plebeyos no eran los únicos inconformes con el enlace del hoy Rey Carlos III. Isabel II tampoco sonrió mucho en aquella unión, pero sí dejó ver que estaba resignada a aceptar el amor de Carlos: “Mi hijo ha llegado a buen puerto con la mujer que ama”, fue su mensaje de felicitación.

CAMILA, DE ODIADA A RESPETADA

Por aquel entonces, los estudiosos de la realeza aseguraban que Camila nunca sería reina y se tendría que conformar con el título de duquesa de Cornualles que adquirió ese día, pues se especuló que Isabel II había aceptado la boda con la condición de que su nuera no sería monarca. Y no era para menos, pues a lo largo de los años, Camila se convirtió en la persona más odiada del reino, señalada como la culpable de romper la historia de amor de Carlos y Lady Di, la famosa reina de corazones. Pero Camila, una mujer casada y divorciada, hizo lo impensable: caminó por 17 años por un sendero de impopularidad hasta volverlo amable y poco a poco, se ganó el respeto y por qué no, la admiración de su propia suegra, quien, en febrero del 2022, unos meses antes de morir, dejó claro que su deseo era que su nuera fuera llamada reina consorte. “El reconocimiento a Camila como reina consorte es el resultado de 17 años de abnegado servicio a la Corona británica, y, en particular a Carlos III como heredero al trono”, explicó a ABC Henri Estramant, experto en casas reales, y cofundador de Royal Bridges. Anteriormente ya Camila había logrado la simpatía de Isabel. Estramant dijo que la Reina “probablemente, consciente de que su momento estaba llegando”, la nombró en enero del 2022, Dama Real de la Muy Noble Orden de la Jarretera, una de las órdenes más prestigiosas del mundo.

Todo está listo para la coronación el 6 de mayo de Carlos y Camila, quienes comenzaron su historia de amor antes de casarse con Diana y Andrew. Fotografía por: Getty

Hoy a los miembros de palacio e incluso un buen porcentaje de súbditos les parece natural que ella sea la reina consorte. Incluso, hay quienes dicen que ella es más popular que su marido, el rey.

Camila también se ganó a William, el hijo mayor de Carlos III y el futuro rey, aunque no logró lo mismo con Harry. Carlos, que llegó al trono, tras la muerte de su madre, a los 74 años, también ha hecho lo suyo para que este final se dé. Se dice que desde que se casó con el amor de su vida es más amable, fresco y disfruta de la vida. También que las intenciones de modernización de la corona son impulsadas por Camila, quien ha estado pendiente de cada detalle de la coronación y se ha asegurado de que su familia, la que tuvo con su primer marido, también tenga un papel en esta ceremonia que entronizará a Carlos, el monarca más adulto que ha ascendido al trono en Inglaterra.

LA CORONACIÓN ESPIRITUAL, PERO TAMBIÉN SOCIAL

La coronación será una ceremonia en la Abadía de Westminster de Londres, donde Charles Philip Arthur George o Carlos III del Reino Unido, recibirá la corona de San Eduardo. Aunque el evento principal es religioso, hay una agenda social con invitados especiales del mundo entero que se prepara con la rigurosidad y sentido del protocolo que caracteriza a los ingleses. No se ha dejado ningún detalle al azar para que todo salga perfecto.

Para empezar, está dispuesto que el día anterior, la jornada del monarca termine a las 6 p.m. para descanse lo suficiente y afronte la agenda del sábado con toda la energía posible. Como dicta la tradición, Carlos III será investido en la llamada Silla de la Coronación, mueble hecho en roble en el año 1300, y que desde 1626 ha sido usado en la coronación de todos los monarcas británicos. El rey llevará en este acto la corona de San Eduardo y en el saludo desde el balcón de Palacio de Buckingham lucirá la Corona del Estado Imperial.

HARRY, UNA PRESENCIA SOLITARIA E INESPERADA

Un hecho que tuvo en vilo a millones fue la asistencia del príncipe Harry. Las dudas quedaron despejadas con un comunicado oficial que indicó que el hijo menor de Diana de Gales asistiría a la entronización de su padre. Naturalmente ir solo ha generado rumores: que el rey le prometió una jugosa suma de dinero por asistir y procurar la foto familiar completa que muestre la fortaleza de la monarquía británica, incluso a pesar de haberlo expropiado de la casa que le regaló la reina, y que fue Harry quien le pidió dinero. Para los más incrédulos, no puede ser gratis que Harry deje de celebrar el cuarto cumpleaños de su hijo Archie (los cumple ese mismo día) en California, para sentarse junto a la familia que tanto ha señalado ante los medios. También hay otra versión que indica que no hubo dinero de por medio, pues Harry aceptó porque acudir a la ceremonia significa, para él, más ganancia que pérdida. La no asistencia de Meghan Markle, esposa de Harry, generó muchos interrogantes, ¿no quiso ir? ¿su ausencia fue la condición del Rey? Como siempre, nada confirmado o desmentido por las voces oficiales.

VIENTOS DE INFIDELIDAD DE WILLIAM

Lo que sí es oficial es el papel que tendrá en la ceremonia David Rocksavage, séptimo marqués de Cholmondeley, ex chambelán de Isabel II y esposo de Rose Hanbury, la modelo señalada de ser la supuesta amante de William, el príncipe de Gales. David, secretario privado de Carlos III, lo ayudará a vestirse, portará la corona y lo acompañará en sus viajes. El royal comenzó su servicio a la corona a los 14 años cuando fue paje de la Reina.

También es un hecho que Oliver, hijo mayor de David y Rose, será paje en la ceremonia y tendrá en el mismo rol que George, primogénito de los príncipes de Gales. Para los que están convencidos de la infidelidad de William esto es un despropósito y una afrenta contra su esposa Kate, y piensan que, en breve, ella hablará de divorcio. También se dice que se trata de una estrategia para acallar rumores y demostrar que no hay infidelidad.

Todo está dispuesto para que el mundo entero recuerde la coronación de Carlos y Camila, la pareja que brilla en público después de esconderse por décadas. Ese día probablemente nadie recordará los avisos de rechazo a la pareja del 2005, porque súbditos y nobles estarán muy ocupados disfrutando de un evento que no viven desde 1953 y dirán al unísono “Dios salve al rey y a la reina”.