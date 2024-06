Clara Chía le ganó juicio a Jordi Martin. Fue condenado a un año de prisión

A mediados del 2023, semanas después de confirmarse el romance de Gerard Piqué con Clara Chía, medios de comunicación españoles comenzaron a seguirle la pista al exfutbolista para descubrir quién era la mujer por la que había cambiado a Shakira.

Finalmente, el periodista y paparazzi Jordi Martin publicó la primera fotografía de la pareja. La imagen fue bastante criticada, pues los internautas afirmaron que Clara se veía “fea” y “desarreglada”. De ahí en adelante, se conoció que la joven tuvo que ‘esconderse’ de los reporteros, pues estaba siendo víctima de acoso y persecución.

¿Qué pasó con Jordi Martin y Clara Chía?

La novia de Piqué inició un proceso legal contra el reportero español, en cuya sentencia se afirmó que fue “intrusivo, persistente y altamente perturbador”, lo que le generó a la joven un ambiente de “inseguridad y zozobra”.

Aunque en el pasado juicio el famoso paparazzi, quien trabaja para El gordo y la flaca, fue absuelto de los cargos por parte de la Fiscalía, en la tarde de hoy un juez de Barcelona cambió el rumbo de la historia.

Jordi Martin debe pagar un año de prisión y millonaria multa

Horas antes del juicio esta tarde, Martin había publicado en sus redes sociales un mensaje. “La portada que cambió el rumbo de mi vida. La foto que tantas alegrías me dio y que últimamente me está causando algún quebradero de cabeza. Siempre he defendido la libertad de prensa. Esta foto la hice a 400 metros de distancia escondido en un bosque sin invadir ninguna propiedad privada como así se ha dicho recientemente. Confío plenamente en la justicia española. Llegaré hasta la última instancia para demostrar mi inocencia”, escribió.

Sin embargo, un magistrado del juzgado penal número 14 en Barcelona lo sentenció a un año de cárcel, seis meses por un delito de lesiones y otros seis por acoso, el pago de una indemnización de más de 13.000 euros y la prohibición de acercarse a Clara Chía durante un año y medio.

“Debo condenar y condeno a Jordi Martín González como autor de un delito de acoso, a las penas de 6 meses de prisión, la de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo, a la prohibición de acercamiento a la Sra. Clara Chía Martí, a su domicilio, lugar de trabajo y donde se encuentre, a una distancia mínima de 1.000 metros, por un periodo de un año y seis meses, y a la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio por el tiempo de un año y seis meses”, se lee en la sentencia.

Además de eso, la condena incluye indemnizar a la novia de Piqué “en la cantidad de 3.130 euros, por los gastos sanitarios, y en la de 10.000 euros por el daño moral, la cual devengará los intereses legales del artículo 576 de la Lec”.

Según el diario La Vanguardia, de España, esta sentencia es histórica, pues en dicho país, nunca se había condenado a un fotógrafo o paparazzi por acoso.