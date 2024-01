Céline Dion vive una nueva tragedia: su sobrina falleció en accidente de tránsito

No han sido días fáciles para Céline Dion. La artista, que se ha ganado el reconocimiento internacional por su música y su poderosa voz, fue diagnosticada, a finales del 2022, con el síndrome de la persona rígida, padecimiento que afecta la movilidad y la fuerza de sus músculos. La intérprete de la legendaria canción My Heart Will Go On, escrita para el clásico del cine Titanic, cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, se encuentra viviendo una nueva tragedia.

Solo semanas después que Claudette Dion, hermana de la artista, informara que Céline había perdido el control de sus músculos a causa del síndrome, se confirmó que Brigitte, su sobrina, falleció en un accidente automovilístico. De acuerdo con reportes de las autoridades y de la prensa, los hechos ocurrieron el 29 de diciembre en la región de Saint-Thomas, cerca de Joliette, en la provincia de Quebec.

Brigitte era la hija mayor Clément Dion, hermano de Céline, de 76 años. De acuerdo con las declaraciones de quienes atendieron la emergencia, “la tragedia se produjo el jueves, hacia las 18:15 horas (hora local), cuando un vehículo se salió de su carril, por motivo aún desconocido, en la Rang de la Grande Chaloupe, y acabó en sentido contrario”.

Oh maman . 💔🫶🏼 Maman , tu le sais bien qu’à l’habitude j’ai toujours une belle plume … Mais là les mots me manquent... Publicada por Kim Cantin Dion en Viernes, 29 de diciembre de 2023

Brigitte, comentan medios de comunicación internacionales, vivía a menos de dos kilómetros del lugar del siniestro vial, e iba conduciendo un Mini Cooper blanco

“Oh, madre. Mamá, sabes que normalmente tengo una buena pluma, pero no tengo las palabras. Por favor, perdóname, ellas van a volver. Prometido. No puedo creer lo que está pasando. Estoy confundida mamá. Eras todo para mí. Su energía, su risa loca...”, redactó en sus redes sociales la hija de la víctima, Kim Cantin Dion.

Hasta el momento, y aparte de su hija, ningún otro familiar se ha manifestado respecto al fallecimiento de la mujer.

¿Qué dijo la hermana de Céline Dion acerca de la salud de la cantante?

Según mencionó Claudette Dion, hermana de la cantante nacida en Charlemagne, Canadá, Céline no ha mostrado mejoría. Contó que no ha sido fácil encontrar un tratamiento que funcione para la sanación de la intérprete de All by Myself y The Power of Love.

“Hay algunos que han perdido la esperanza porque es una enfermedad que no se conoce (...) Trabaja duro (Céline), pero ha perdido el control de sus músculos (...) Lo que me duele es que ella siempre ha sido muy disciplinada. Siempre trabajó duro. Mamá siempre le decía: ‘Vas a hacer esto y lo vas a hacer bien’. Es cierto que, en nuestros sueños, la idea es volver a los escenarios. ¿En qué estado? No lo sabemos. Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo. Esto es lo que más me preocupa. Y dado que es un caso entre un millón, los científicos no han investigado mucho”, señaló.