Céline Dion perdió el control de sus músculos a causa de su enfermedad

Céline Dion es una de las artistas con más reconocimiento en el mundo gracias a su música y su poderosa voz. Su legendaria canción My Heart Will Go On, escrita para el clásico del cine Titanic, cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, hizo que su nombre fuera inolvidable en la industria del entretenimiento.

¿Qué enfermedad sufre Cèline Dion?

En diciembre del año pasado, la artista, nacida en Charlemagne, Canadá, generó gran preocupación entre sus seguidores luego de hacer público que padecía de una grave enfermedad degenerativa. En su momento, a través de sus redes sociales, comentó que sufría del síndrome de la persona rígida.

Según explican medios especializados en temas de salud, esta condición médica afecta el sistema nervioso central. Tiene como síntomas, tal y como su propio nombre lo dice, como rigidez en los músculos y espasmos en los mismos. Estadísticas sobre el tema, señalan que las mujeres suelen ser más propensas a padecer de esta condición.

¿Qué le pasó a Cèline Dion?

A causa de ese síndrome, la cantante de 55 años decidió que era mejor cancelar varios de los compromisos musicales que tenía pactados para el 2023, entre ellos, los 40 conciertos que tenía programados en diferentes países de Europa.

En su momento, la intérprete de temas como All by Myself y The Power of Love sentenció que su padecimiento afectaba varios aspectos de su vida, incluso, ejecutar acciones sencillas. “Los espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes”, confesó.

¿Qué dijo la hermana de Cèline Dion acerca de la salud de la cantante?

En horas recientes, la hermana de Céline, Claudette Dion, comentó que la cantante, desafortunadamente, no ha mostrado mejora. Así mismo, que no ha sido fácil encontrar un tratamiento que funcione para su sanación.

“Hay algunos que han perdido la esperanza porque es una enfermedad que no se conoce (...) Trabaja duro (Céline), pero ha perdido el control de sus músculos (...) Lo que me duele es que ella siempre ha sido muy disciplinada. Siempre trabajó duro. Mamá siempre le decía: ‘Vas a hacer esto y lo vas a hacer bien’. Es cierto que, en nuestros sueños, la idea es volver a los escenarios. ¿En qué estado? No lo sabemos. Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo. Esto es lo que más me preocupa. Y dado que es un caso entre un millón, los científicos no han investigado mucho”, señaló.

En la actualidad, Céline Dion se encuentra luchando contra aquella enfermedad, mientras que su familia confía en que todo esté bien y ella pueda volver a hacer lo que tanto ama.