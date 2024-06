Carolina Gómez señalada de lesbiana. Esto dijo la actriz ‘La venganza de Analía’

El nuevo look de Carolina Gómez ha llamado bastante la atención. La ex reina colombiana y virreina universal de la Belleza siempre se había caracterizado por tener su larga cabellera. Así la vimos a su paso por Cartagena como representante de Bogotá en 1993; luego como presentadora de proyectos como Locos videos, Stars y el Concurso Nacional de la Belleza.

Como actriz también sus roles han demandado que la veamos pelilarga. Así fue en El auténtico Rodrigo Leal, en La viuda de la Mafia y Mujeres asesinas.

En las películas Bluff y El paseo y más recientemente, en la serie La venganza de Analía, que está próxima a estrenar su segunda temporada, donde a juzgar por los anticipos que se han visto, también luce el pelo largo.

Carolina Gómez decidió cortar su cabellera

Sin embargo, hace pocos días, Carolina que usa las redes para compartir con sus seguidores secretos de belleza de alimentación y alguno que otro evento social al que acude, sorprendió al cortar su melena y dejarla arriba de los hombros, También optó por aclarar el tono de su cabello. La mayoría de sus followers han aplaudido el cambio y resaltan que luce bellísima. Esta semana decidió publicar una foto donde toma el sol y se nota aún más que el cambio de look la hace ver diferente.

También te puede interesar: “El dolor me permito sentirlo”, confesiones de Carolina Gómez, de La Venganza de Analía y Ventino.

“La idea era quitarme esta “rana platanerez” que me caracteriza porque el bronceado de azúcar pasó a mejor vida”…..pero el sol del fin de semana no colaboró!”, escribió la actriz y empresaria y junto a los textos de felicitación y cumplidos hubo uno que ella no pasó por alto. El usuario escribió: “Noooo.. ahora si quedó como una lesbiana”.

Carolina no se quedó callada y escribió: “Tengo buen humor, me río de mí misma. Dejo que la gente piense y diga lo que quiera porque mi eslogan es “ser y dejar ser”; hasta que llega alguien y dice semejante sandez tan ignorante. Lo saco de su ignorancia: 1. La sexualidad de cada ser humano es personal y propia. 2. No lo considero un insulto porque ser de la comunidad #LGBTQIA2S+ no tiene ningún tipo de connotación negativa”, puntualizó la actriz defendiendo la importancia del respeto por el otro y lógicamente pidiendo respeto por la comunidad y la sexualidad personal.

Luego siguió en su escrito: “3. Sí considero supremamente irrespetuoso que tenga su comentario un tono de burla básica que lo lleva a usted ser SUPREMAMENTE ignorante por creer que una mujer de pelo corto automáticamente cae en un rotulo. 4. Si se es lesbiana: MARAVILLA! Que viva la libertad sexual y de expresión individual. Le queda claro? Su “chiste” es bastante fuera de tono, pasado de moda y aburrido. Hay que salirse de la década de los 80′s no? Bienvenido al futuro”, puntualizó Gómez.

Así repudió por completo el desafortunado comentario, que de paso también fue rechazado por los seguidores de la actriz. “Buena respuesta para esa gente que le gusta estar criticando, señalando y juzgando, sin fijarse en su propia vida haber que ha hecho para creerse con el derecho de hacer tal comentario, y si fuera así no es problema de nadie” “qué comentario tan jajja y quien dijo que el pelo corto identifica a las lesbianas” fueron algunos de los mensajes de apoyo que recibió al actriz.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento