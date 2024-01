Carlos Calero, de luto por la muerte de su madre: “Mucha falta me vas a hacer”

Carlos Calero, el famoso presentador del canal Caracol, sorprendió a sus amigos y seguidores en la tarde de este 10 de enero, al informar que falleció Nelly de Calero, su madre.

La noticia la entregó a través de su cuenta de Instagram, en la que publicó un sentido mensaje de despedida.

Así se despidió Carlos Calero de su mamá

“Gracias ma, por tu vida, por la mía y por todo lo que me enseñaste. Alegría, felicidad y amor. Mucha falta me vas a hacer. Buen viaje y descansa en paz”, escribió el barranquillero en un posteo en el que etiquetó a varios de sus familiares.

La noticia generó una gran cantidad de reacciones en pocos minutos. Laura Acuña, Melina Ramírez, Claudia Bahamón, Carolina Soto e Inés María Zabaraín, fueron algunas de las figuras públicas que lamentaron lo ocurrido y le enviaron un mensaje de fortaleza.

“Un abrazo enorme para ustedes y que Dios los guie llenándolos de fuerza”, “siento mucho todo esto. Sabes que te quiero montones y te acompaño en este momento”, “espero que puedan encontrar consuelo en una experiencia que nadie quisiera vivir” y “te queda la satisfacción de haber sido un gran hijo, porque sé que lo fuiste”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

¿De qué murió la mamá de Carlos Calero?

Aunque el presentador de Día a Día no se refirió al tema en dicha publicación, a finales de noviembre de 2023 informó que Nelly de Calero padecía de serios problemas de salud y por eso viajó a Barranquilla para acompañarla.

Por esos mismos días, Paulina Ceballos, esposa de Carlos Calero, publicó un mensaje de aliento para su suegra.

“En gratitud, oramos por Nelly de Calero y pedimos por su sanidad si es la voluntad de papá Dios. En ti confiamos y estamos agarraditos de tu mano siempre (...) Eres una guerrera, solo mi gran admiración por ti. Aquí está tu familia que te ama y te rodea”, aseveró en esa ocasión.

Cabe mencionar que Paulina Ceballos también tuvo algunas complicaciones de salud por aquella época, los cuales fueron superados con éxito.

“Al día siguiente estuve muy congestionada, con disfonía y mucha tos. No entendía las alertas que se estaban encendiendo o simplemente no quería escucharlas. Luego me comencé a sentir muy desalentada... algo me pasaba. Ya el domingo toda la madrugada mantuve un dolor bajito en el estómago”, explicó la esposa de Carlos Calero.