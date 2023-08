La inseguridad en el país continúa cobrando víctimas a diario y una de las más recientes fue el cantante vallenato Felipe Díaz Gámez, quien iba de camino a cumplir un compromiso profesional en Valledupar, donde fue abordado por delincuentes que pretendían robar su celular.

A pesar de que el artista no opuso resistencia y entregó el teléfono, así como otros elementos de valor, los delincuentes lo atacaron y le propinaron un disparo en la cara.

“Él tenía un traje de ‘Futropping’, su emprendimiento, y gracias a la fibra con la que está hecho la bala solo alcanzó a rozarle la cara. Aunque sí tiene una herida de consideración, se encuentra fuera de peligro”, explicó ante la prensa local Valentina Díaz, hermana del joven músico de 25 años.

Cantante vallenato recibió disparo en la cara en medio de un atraco Fotografía por: Instagram

Los antisociales huyeron del lugar de los hechos, pero las autoridades se encuentran tras la pista de estas personas, para así dar con su paradero, capturarlos y llevarlos ante un juez. En caso de que así sea, deberán responder por delitos como hurto agravado, porte de armas e intento de homicidio.

“Estamos precisamente trabajando con la Sijín de la Policía en diferentes operativos por toda la ciudad y desarrollando investigaciones a través del análisis de cámaras de seguridad para identificar a estos delincuentes, capturarlos y judicializarlos”, aseveró Felipe Murgas, secretario de Gobierno de Valledupar, sobre el caso de Felipe Díaz Gámez.

Te puede interesar: La mamá de Luis Miguel estaría viva. Periodista reveló dónde vive

Otro famoso colombiano al que también le dispararon en la cara

Un caso similar al de este cantante vallenato ocurrió en julio de 2020, pero con Mauricio Bastidas, recordado por el público gracias a telenovelas como Tres Milagros y Amor sincero.

En medio de un intento de atraco en la ciudad de Cali, tres sujetos le causaron una herida en el rostro con arma de fuego, por lo que quedó varios problemas de respiración y una cicatriz de gran tamaño. Sin embargo, gracias a una operación costeada por el programa La Red y el cirujano plástico Alan González, ‘Mauro’ regresó a la normalidad.

Puedes leer también: María Fernanda Aristizábal reveló si padece de trastornos alimenticios: “Los hay”

“A mí se me hizo corta la vida, yo lo que vi fue un revólver y a lo yo veo eso dije no ya me mataron, ya me dispararon (…) Lo primero que hace es que me quita el celular y disparar, disparó dos veces. Se me puso todo negro, no sentía mi cara. Pensé que me habían volado toda la cara”, comentó el artista en aquella ocasión a través de sus redes sociales.