Brian Moreno salió llorando de ‘MasterChef’. “Por orden médica”

El actor Brian Moreno era sin duda uno de los fuertes aspirantes a ocupar un lugar destacado en el reality culinario MasterChef Celebrity, sin embargo, un accidente acontecido en una de las pruebas lo dejó por fuera de la competencia.

Ocurrió en Villa de Leyva, el pasado 29 de junio, cuando se cortó uno de su dedos mientras cortaba papa y fue atendido por los médicos de emergencia de la producción. A partir de allí, Brian se retiró temporalmente de la cocina. Según las reglas del reality su ausencia de las pruebas, en algo más de una semana, lo llevó directo a la prueba de eliminación que se desarrollaría en el capítulo de este 9 de julio. Sin embargo Brian no pudo cocinar.

Tanto sus compañeros como los jueces Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina y la presentadora, Claudia Bahamón, aguardaban que Moreno se pusiera el delantal para preparar un plato libre y no salir, pero las noticias que el actor traía eran malas. El episodio comenzó cuando él anunció que estuvo en el médico, ya que el dedo se alcanzó a infectar, y luego, fue el cirujano quien le dio incapacidad y le recomendó reposo.

Médico aconseja a Brian Moreno no seguir en competencia

“Por orden médica no puedo seguir en la competencia”, dijo ante el asombro de todos y pronto brotaron las lágrimas no solo del actor, sino de sus compañeros de competencia y de Claudia que no daba crédito a las palabras del actor que agradeció a ella primero. “Quiero empezar por ti. Es un honor haberte conocido, es un sueño. A los tres chef, de verdad para mí es un honor conocerlos”. Luego dijo una frase que se quedó en la memoria de los cibernautas que lamentaron la partida del artista. “En ‘MasterChef’ aprende uno mas de la vida que de cocinar”, dijo. Luego reveló que hizo todo su esfuerzo cada vez que cocinó. “Siento que lo dejé todo en la arena, hasta el dedo. Los llevo a todos en el alma”.

Después fueron varios los minutos que los cocineros invirtieron despidiendo a Brian, quien se marchó visiblemente afectado por su intempestiva salida.

