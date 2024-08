¿Ben Affleck ya olvidó a JLo? Esta es la actriz con la que estaría saliendo

El 20 de agosto Ben Affleck y Jennifer López celebrarían su segundo aniversario de bodas, pues en esa fecha del 2022 se casaron en una boda de ensueño en la casa de él en Georgia. Ya habían dado el si previamente en Las Vegas el 16 de julio de ese mismo año, en una boda privada.

Pero dos años después, no hubo cena privada o celebración, en cambio, JLo acudió al Tribunal de Los Ángeles con los documentos respectivos y solicitó el divorcio.

La pareja, que estaría separada desde finales de abril, habría concretado los papeles de la separación el pasado 24 de julio. Esto quiere decir que cuando ella fue a verlo en su casa de soltero, el 11 de agosto y permaneció allí 5 horas, en efecto, estaban finiquitando asuntos de la separación.

Ben Affleck y JLo estaban separados desde abril

También ha trascendido que ella luchó por su matrimonio, pero desistió y al ver la poca respuesta de él, optó por solicitar el divorcio oficial. Se ha mencionado que la exposición permanente de ella a los medios y a las redes, no iría con la manera de ser de Affleck y por ello, en realidad la relación no funcionó, pese a que incluso hubo terapia. Adicionalmente, se habla de unos videos comprometedores que Ben habría visto y que no le habrían agradado.

Ahora surgen noticias alrededor de que Affleck además de compartir con sus tres hijos: Violet, Seraphine y Samuel, en su nueva vida de soltero, también ha estado frecuentando a una actriz, menor que él.

Aunque no se trata de una estrella de la altura o fama de Jennifer López, si es una figura reconocida no solo en el entretenimiento, sino en el ámbito político, ya que pertenece al famoso clan de los Kennedy.

Según Page Six, se trata de Kick Kennedy, una actriz de 36 años ha pasado mucho tiempo con Ben en las últimas semanas.

De acuerdo con “una fuente de Hollywood”, referida por Page Six, a la pareja la “han visto en el Polo Lounge del Hotel Beverly Hills y otros lugares de moda”.

Ninguno de los dos ha comentado al respecto, mientras algunos especulan que podría estar comenzando una relación personal, otros apuntan a que puede tratarse de un asunto laboral y estarían trabajando juntos en un proyecto.

¿Quién es Kick Kennedy, la actriz con la que vinculan a Ben Affleck?

Ella es Kick Kennedy, quien se dice tiene cierta similitud con Jennifer Garner, primera esposa de Ben Affleck Fotografía por: Getty

Su nombre completo es Kathleen Alexandra Kennedy y artísticamente se presenta como Kick Kennedy. Es la hija del político y abogado Robert F. Kennedy Jr, esto significa que es nieta de Bobby Kennedy y su tío abuela era Jhon F. Kennedy, el presidente norteamericano asesinado en Dallas, en medio de sus funciones en noviembre de 1963.

Kick no optó por la carrera política sino por la actuación. Ha estado en series como ‘Curb your enthusiasm’, ‘Newsroom’ y ‘Gossip girl’.

