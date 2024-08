Ben Affleck se separa de JLo tras ver videos comprometedores: “Él no lo soportó”

La noticia del entretenimiento mundial ha sido sin duda la solicitud de divorcio de Jennifer López a Ben Affleck, el pasado 20 de agosto, día en que cumplirían dos años de haberse casado en una boda de ensueño en la casa de él, en Georgia. La ceremonia fue la segunda de la pareja, pues semanas antes, el 16 de julio del 2021 dieron el sí en un sencillo evento en Las Vegas.

El 20 de agosto del 2022 se juraron amor eterno, ella lució cuatro cambios de ropa y dos años después, ella, sin abogado y representándose así misma, condujo hasta un Tribunal de Los Ángeles y puso su rúbrica sobre la solicitud para dejar de ser la señora Affleck, pues recordemos que ella se puso el apellido del actor cuando se convirtió en su esposa.

Se ha hablado de que la sobreexposición de ella a los medios y la manera tan abierta como ella maneja su vida profesional y personal, publicando todo lo que hace, quiere y planea, le molesta profundamente a Ben, quien tiene otra manera de ser, pues prefiere el perfil bajo.

También se rumoró que el lanzamiento de la bebida alcohólica De Lola, de Jennifer López, habría incomodado a Affleck, pues él es un alcohólico en recuperación. Le habría reprochado su falta de empatía y privilegiar un negocio que la situación de él.

El FBI le habría dado a Ben Affleck videos que revelarían a una Jlo distinta

Ahora los medios norteamericanos revelan que se habla de la aparición de videos comprometedores donde se vería a Jennifer López. No se trataría de material íntimo, sino de imágenes que datan de 1999 cuando JLo salía con el entonces Puff Daddy, hoy llamado Sean Diddy Combs famoso cantante y como productor.

Recordemos que hubo un tiroteo hace 25 años en Los Ángeles donde se involucraron Combs y López y ella fue llamada a declarar y aseguró no estar en la escena, no ver nada y no tener información sobre los hechos, ni el arma de la escena. Una persona fue a prisión por los hechos.

Al parecer, el FBI habría encontrado el material de ese suceso, en marzo pasado cuando la casa de Florida de Puff Daddy fue allanada, por un caso abierto por prostitución, tráfico sexual y delitos sexuales en general, que tiene a Combs al borde de una condena.

El mismo FBI habría hecho llegar dichos videos a Affleck y él al verlos se habría encontrado con alguien muy distinto a lo que pensaba de su esposa. “No lo habría soportado”, “fue un fuerte golpe para él”, fueron algunas de las expresiones que la prensa usó para referirse a lo decepcionado que se habría sentido el actor que encarnó a Batman al visualizar el material.

El exconvicto y ejecutivo musical Suge Knight, en su pódcast, asegura haber sido testigo de una historia que involucra al FBI, videos de JLo, Sean ‘Diddy’ Combs, y un oscuro episodio del pasado, es lo que ha trascendido en los medios estadounidenses.

No se ha ahondado específicamente en lo que se ve en dichas imágenes, pero ha trascendido que López habría mentido en su declaración de hace 25 años.

Otro de los temas que ahora surge es la molestia que él tendría con aspectos que ella dejó al descubierto en el documental que estreno en Netflix y que él habría sentido como una invasión a la privacidad de la pareja.

