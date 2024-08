Beba de ‘Desafío XX’ se casó. Así fue su boda con su novio, 12 años mayor

Después de 3 años de noviazgo la ex participante de Desafío XX, Valerie de La Cruz, más conocida como Beba, decidió abandonar la soltería y dar el sí. La también deportista había recibido su petición de mano en abril pasado, luego de salir del reality de supervivencia de Caracol. Recordemos que su salida fue bastante polémica y Beba dio declaraciones directas sobre lo ocurrido y se defendió de quienes la tildaron de floja.

Cuando ella llegó a Barranquilla después del reality, Andrés, su novio, la sorprendió con la petición de matrimonio.

“Yo salí con una amiga y él se supone que estaba haciendo vueltas. Mi amiga me dice que vayamos a ver a su esposo, que es músico, que está ensayando en un lugar Cuando yo llego, él empieza a cantar y ahí se me hizo raro, yo miraba a todo lado buscando a Andrés porque dije: ‘No me voy a ilusionar, pero algo va a hacer’”, dijo en una entrevista para ‘Día a Día’.

Beba dio el sí y se mostró muy emotiva en las redes sociales sobre su futuro. “Nuestra historia apenas está comenzando y estoy feliz de iniciar toda esta aventura de tu mano! Te amo!!!!! SI en esta y todas las vidas!”, escribió Valerie, de 25 años.

Beba, de Desafío XX, se casó en Barranquilla

Hasta donde ha trascendido la boda fue en Barranquilla, más exactamente en el Hotel Crowne Plaza de la ciudad, el pasado 3 de agosto. Beba se vistió de estricto blanco y compartió con sus miles de seguidores imágenes antes de la ceremonia, cuando no estaba aún ataviada con el vestido de novia y luego, varias instantáneas, ya vestida de su traje largo.

“El comienzo de nuestro para siempre”, escribieron los novios en una publicación compartida donde subieron imágenes de su primer baile como esposos, una caminata cerca del lugar de la boda y se les ve tomados de la mano y felices. Ella, con su vestido blanco con un pronunciado escote en la espalda, y Andrés, el novio, de 32 años, luce un traje vinotinto.

No se ha establecido dónde será la luna de miel, pero por lo que ella ha compartido en sus historias, están pasando un tiempo como pareja compartiendo la vida fitness y el ejercicio, que tanto apasiona a los dos.

Sobre su participación en ‘Desafío XX’ y el contacto que pudiera tener con sus excompañeros Beba había preferido la distancia. “He hablado con algunos, pero ha sido muy esporádico, pero salir con ellos o verme con ellos no, no quiero saber más nada del tema”, dijo en una de sus entrevistas.

