Axl Rose fue demandado por abuso sexual: ¿Quién es la presunta víctima?

Axl Rose, vocalista de Guns N’ Roses, una de las bandas de rock más importantes de la historia, se encuentra en medio de un escándalo legal por cuenta de la acusación de Sheila Kennedy. El 22 de noviembre, la modelo y actriz presentó una demanda en contra del músico. ¿De qué se le acusa al cantante?

Según se lee en el recurso legal presentado en Nueva York, en 1989, el intérprete de Sweet Child O’ Mine habría abusado sexualmente de ella en un hotel en Nueva York. El suceso se habría dado luego que la modelo nacida en Memphis, Tennessee, departiera con el músico y varios acompañantes en una discoteca de esa ciudad.

Puedes leer también: Carlos Villagrán, Kiko en El Chavo del 8, padece de cáncer “Me acaban de operar”

“Rose utilizó su fama, estatus y poder como celebridad e intérprete en la industria musical para tener acceso a manipular, controlar y agredir violentamente a Kennedy”, se lee en la demanda. Kennedy pide una reparación económica por los daños “emocionales, físicos, financieros y psicológicos”.

Una modelo y actriz lo acusó de haber abusado de ella hace 30 años. Está pidiendo una reparación económica. Fotografía por: Helle Arensbak

¿De qué acusan a Axl Rose?

La revista Rolling Stone publicó parte de la demanda instaurada. “La trató como una propiedad utilizada únicamente para su placer sexual. No utilizó preservativo. Kennedy no dio su consentimiento y se sintió dominada. Sintió que no tenía escapatoria ni salida y se vio obligada a consentir. Creía que Rose la atacaría físicamente, o algo peor, si decía que no o intentaba apartarlo. Entendió que lo más seguro era tumbarse en la cama y esperar a que Rose terminara de agredirla”.

Te puede interesar: Carlos Vargas antes y después, así fue el cambio físico del periodista de ‘La Red’

Según el relató de la presunta víctima, que hoy en día tiene 61 años, Axl Rose la habría golpeado, amarrado y arrastrado por el suelo. Los hechos ocurrieron luego de que el músico invitara a la modelo, al presentador de MTV Riki Rachtman y a otra modelo, a continuar la fiesta en el hotel. Allí, además, según Kennedy, él les habría ofrecido cocaína y alcohol.

Es de recordar que esta no es la primera vez que Axl Rose es acusado de agresión sexual. En 1985 recibió una denuncia por, supuestamente, abusar de una joven de 15 años. Años más tarde, en los noventa, Erin Everly, su pareja, comentó que el hombre la había golpeado, amarrado, escupido y arrastrado tras obligarla a tener relaciones con él.