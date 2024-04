Aseguran que William Levy tuvo amorío con actriz colombiana de ‘Café’ ¿Quién es?

La noticia de la separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez sigue siendo el plato fuerte de los programas y publicaciones en México y las dirigidas al público latino en Estados Unidos. La pareja rompió después de 20 años en medio del escándalo, presencia policíaca, polémica declaraciones de ella e incluso la afectación que podría haber sobre sus dos hijos. La situación sigue arrojando nuevos datos.

Lo más reciente lo ha dado el mismo William, quien en conversación con la periodista Ana María Alvarado, de ‘Sale el sol’, dijo que no daría entrevistas a nadie sobre el tema porque no quiere dar declaraciones que puedan ser producto de su enojo.

“Hablé casi una hora con él, muy amable. Me dijo: ‘Puedes comentar que hablé contigo, pero no voy a dar entrevistas ni a ti ni a nadie, porque no quiero que, por estar enojado, llegue a hablar mal de la madre de mis hijos’”, refirió la reportera.

“Él me dice: ‘No voy a decir nada porque es la madre de mis hijos. Me aguantaré los ataques, lo que quieran decir de mí, pero mis hijos son primordiales... Me duele verlos mal, verlos tristes”, agregó la periodista del programa que luego reveló que William asume sus errores.

“Ella (Elizabeth) también cometió muchos errores. Solo que muchas cosas no se han dicho públicamente. Ustedes solo conocen una parte. Y ahora, solo lo que ella ha dicho”, le habría dicho William a Ana María dejando así claro que no se defenderá de ninguna información que lo afecte pro el bienestar de sus hijos.

¿William Levy tuvo romance con actriz colombiana ?

Otra de las novedades que ha surgido fue la que reveló el programa ‘Chisme no like’ que luego reprodujo la revista TvNotas de México sería una nueva infidelidad de Levy. Según el espacio de televisión, que se emite en la televisión latina de Estados Unidos, William habría tenido un amorío con una de sus coestrellas en la novela ‘Café con aroma de mujer’, que grabó en Colombia, justo después de pandemia.

William Levy y Carmen Villalobos compartieron el set de Café con aroma de mujer Fotografía por: Leonardo Sanchez

Según la información publicada habría sido Carlos Corbacho, propietario de la compañía responsable de crear una colección de perfumes y velas aromáticas de William Levy, y supuesto exsocio del cubano, quien aseguró a ‘Chisme no like’ este nuevo evento.

“Tengo constancia de que William Levy tuvo algo con Carmen Villalobos, Sebastián, exesposo le encontró unos chats muy calientes con William Levy, por eso se separaron”, refiriéndose a la actriz colombiana que por aquella época estaba casada con el también actor Sebastián Caicedo.

Hay que señalar que cuando se produjo la separación entre Villalobos y Caicedo, en julio del 2022, los dos aseguraron que no había habido terceras personas. Así mismo que cuando la novela se grabó, en el 2021, hubo rumores de acercamientos entre el actor cubano y la actriz colombiana pero los dos en reiteradas oportunidades señalaron a la prensa que siempre habían sido amigos y nada más. Hubo escenas románticas entre ellos naturalmente porque sus roles en la novela eran justamente la de novios en la primera parte de la novela y la de esposos, después. También es oportuno agregar que Carmen mantiene una relación estable con el presentador Frederik Oldeburg, con quien lleva más de un año.

