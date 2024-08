Aseguran que mamá de Mauricio Leal no murió en su habitación “Un crimen de odio”

El más reciente video del crimen de Mauricio Leal y su madre, perpetrado por el hermano del estilista en su lujosa casa ubicada en La Calera, ocurrido entre el 21 y el 22 de noviembre del 2021, ha vuelto a poner en los titulares el caso, que dejó a Jhonier Leal condenado a prisión por 55 años y tres meses.

La polémica ha surgido alrededor del macabro material audiovisual, que evidencia que Mauricio fue torturado, después de que su madre muriera, a manos de su propio hijo, Jhonier. El video muestra a un Mauricio débil, moribundo obedeciendo, al parecer, las órdenes de un tercero, que sería su propio hermano, quien, después de lastimar tanto a su madre, como al peluquero mortalmente, grabaría para que se pensara que Mauricio mató a su progenitora y luego, se suicidó.

No obstante, por el ángulo, la posición de las manos de Mauricio y otros aspectos, como las sombras que se evidencian en el momento de grabarse, así como unas palabras que se escucharían de fondo, ratificarían la culpabilidad de Jhonier.

“Fue un crimen de odio”, abogado sobre muerte de Mauricio Leal y su madre

Según la investigación de la Fiscalía, el crimen fue planeado y la señora Marleny fue la primera en morir en su habitación. No obstante, el señor Elmer Montaña, representante de las víctimas, indicó en entrevista con Rafael Poveda, que ellos no llegaron a esa conclusión.

Te puede interesar: Publican nuevo y completo video de Mauricio Leal. Estaría cumpliendo órdenes. “¿Qué hago?”

“Consideramos que el crimen de la señora Marleny y de su hijo no fue tan planificado, como lo dice el señor fiscal… Nosotros creemos que fue un crimen de odio, de un odio acumulado por años… De una rabia, de unos celos hacia su hermano”, mencionó el abogado que luego, se refirió a que en varias ocasiones, según lo que averiguaron, Jhonier le había pedido dinero a su hermano Mauricio para sus emprendimientos y nuevamente, estaría haciendo esta gestión, solo que esta vez su madre le advirtió al peluquero no hacerlo.

“Para esa época, Jhonier le había pedido a su hermano un dinero. Al parecer, Marleny le había recomendado a Mauricio no darle más plata, porque sabía que eso era un agujero negro, todo lo que le entregaba a él se perdía… Eso tenía muy rabioso, muy lleno de ira a Jhonier”, comentó el abogado que explicó que Jhonier tenía sus esperanzas puestas en el dinero que le daría su el famoso estilista. “Era evidente Mauricio no le iba a dar esa plata”.

Jhonier Leal habría matado a su madre con mayor brutalidad

Luego Montaña detalló lo que ellos consideraron ocurrió entre la noche del 21 y la madrugada del 22 noviembre del 2021. “Pienso que esa noche Mauricio lo llama (a Jhonier) que estaba en una celebración y le dice que por favor le consiga unas galletas, que le gustaban”, menciona Montaña, quien estima que el victimario llegó hacia las 11 de la noche a la casa y comenzaron los eventos que derivaron en el fatal desenlace.

“Algo debió haber pasado, de pronto no eran las galletas o algo… Esos crímenes de odio ocurren por cualquiera bobada”. El abogado cree que el asesino perdió el control. “Estalla Jhonier en ira y mata a su mamá… La primera persona que muere es doña Marleny… Recibió una brutal (cuchillada) en el abdomen, tan brutal que la punta del cuchillo le quedó incrustada en una vértebra. Fue de una fuerza y una rabia espantosa, eso lo que demuestra es la rabia que desfoga en ese momento Jhonier contra Marleny”. Los acontecimientos no habrían sucedido en la habitación, sino tal vez en la cocina, según establece el abogado, pues Jhonier traslada el cuerpo inerte de su madre a la habitación donde fue hallada y se alcanza a ver en el video. “Jhonier se convierte en una bestia...Esto no fue planificado”.

En opinión del representante de las víctimas, si el homicida hubiera planeado los crímenes, hubiera contratado a alguien que lo hiciera, pero no él mismo. Si hubiera anticipado los hechos, no hubiera estado en el domicilio a la hora de ellos. “El estaba en la casa”, lo cual lo dejó como principal sospechoso. Recordó además, que se llegó a la conclusión de que Jhonier no estaba profundamente dormido, sino que tuvo actividad con el celular toda la noche, o sea no había manera de que otra persona hubiera cometido los asesinatos, sin que él no escuchara nada.

