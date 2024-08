Angelly Moncayo fue sometida a delicada intervención quirúrgica. Esto se sabe

Angelly Moncayo es una actriz que dio a conocer tras su debut en Pandillas, guerra y paz, producción en la que demostró su talento ante las cámaras. Y aunque también destacó por su belleza, años más tarde se sometió a varias operaciones estéticas para modificar su apariencia.

Las consecuencias de estos procedimientos, entre esas el síndrome de Asia, llevaron a la caleña a compartir su testimonio de vida para dar ejemplo a muchas mujeres. Razón por la cual, en la mañana del 8 de agosto, dio a conocer públicamente que nuevas complicaciones de salud la hicieron volver al quirófano.

Angelly Moncayo fue condecorada con la 'Orden del Congreso Colombiano en el grado de Caballero' gracias a su trabajo con el proyecto Asia Recovery, dedicado a generar conciencia sobre el síndrome de Asia.

¿Qué le pasó a Angelly Moncayo?

“La Angelly de hace unos años jamás habría compartido algo así, pero la vida me puso en una posición donde la salud se volvió un tema con el que siento una gran responsabilidad. Quiero contarles, desde mi lado más vulnerable, que tomar esta decisión no fue fácil y fue más obligada por mi salud que por elección propia”, fueron las primeras palabras que compartió la actriz por medio de una publicación de Instagram antes del procedimiento.

De acuerdo con Angelly Moncayo, este jueves tuvo que ser sometida a una histerectomía, cirugía en la que se extirpa el útero o parte de este. Sin embargo, no fue una decisión fácil de tomar, según ella, por la forma en que sus ginecólogos la hicieron sentir al respecto.

“Pasé por cinco ginecólogos antes de encontrar a alguien con quien me sintiera bien, ya que los otros, simplemente, pensaban que iban a sacar un par de zapatos de mi cuerpo (...) Es mi útero el que será retirado, el mismo que me permitió traer a este plano al regalo más grande que la vida me ha dado; un poco de amor en cada cita no habría sobrado. Siempre que iba a ver a estos médicos me sentía como una niña asustada que solo pedía un abrazo”, agregó.

No te pierdas: ¿Ex de Miguel Bueno ya pasó página? Fue vista muy romántica junto al cantante Kapo

El llamado de Angelly Moncayo a los médicos

Según la vallecaucana de 44 años, quien también brilló en El cartel de los sapos, “pasar por este proceso no fue fácil con tal grado de deshumanización”. Por eso aprovechó la ocasión para hacer una especial solicitud a los especialistas en la salud.

“Hoy, desde esa vulnerabilidad, comparto esto como una manera de exponer tantas cosas que con este proceso se quedaron en mi ser. Hoy en día sufro de estrés postraumático debido al desgaste que he pasado con respecto a mi salud y hago síncopes vasovagales en procedimientos invasivos. Ya una cirugía te estresa, más cuando tienes hijos, pero si le sumas el desgaste con este grupo de médicos, cantidad de citas, exámenes y mucho dolor, no es fácil”, explicó.

Puedes leer aquí: Devastador incendió consumió la mansión de Marc Anthony. En videos quedó registrado el hecho

“Este post no es para revictimizarme. Lejos de eso, soy una mujer fuerte y lo que busco es compartir el proceso tan duro a nivel físico y emocional al pasar por una cirugía como esta, aspi como destacar la empatía que hace falta por parte de la comunidad médica. Agradezco sus oraciones y entendimiento. Este será un capítulo más, pero mi espíritu se quedaría corto al darle las gracias a tan maravilloso órgano por permitirme escuchar la palabra mamá, de quien me enseñó lo que realmente significa el amor y hoy en día me hace querer ser una mejor persona cada día”, concluyó Angelly Moncayo.