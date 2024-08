Actriz y mejor amiga de Mauricio Leal habló con Jhonier: “sentí un escalofrío”

El caso de Mauricio Leal, que conmocionó al país entero en noviembre del 2021 cuando fue asesinado, en su propia casa, junto a su madre, ha vuelto a sonar en los medios, a raíz de un video de cerca de 40 segundos que surgió casi tres años después del doble crimen y que al parecer, no incluyó ninguna de las partes en el proceso. Esto pese a que el reciente comunicado de la fiscalía, asegura que sí era de conocimiento su existencia, pero no pudo extraerse por motivos técnicos.

La reacción de personas cercanas a Mauricio y a su madre no se ha hecho esperar, figuras como Shaira, Nany Ochoa, por mencionar algunas, son unas convencidas de que detrás del video está Jhonier, el hermano mayor de Mauricio, quien purga una sentencia de 55 años de prisión por el doble homicidio, en la cárcel la Picota, de Bogotá.

Otra de las actrices cercanas, no solo al estilista, sino a su madre, Marleny Hernández, es la caleña Angeline Moncayo, a quien vimos recientemente en la retransmisión de Yo soy Betty la fea, como Karina Larson.

Angeline tenía una estrecha relación con el estilista e incluso cuando venía de visita al país, se quedaba a dormir en la lujosa casa de Mauricio, en La Calera. Recordemos que desde hace un buen tiempo Moncayo, quien está dedicada a lucha como portavoz del síndrome de Asia y en contra de los implantes mamarios que lo genera, está residenciada en Miami.

Hace unos días, la actriz reveló en redes que se sometía una histerectomía y pedía oración para que todo saliera bien. Estando en su posoperatorio surgió el macabro video del cual los medios de comunicación están hablando.

Angeline dio a conocer en su más reciente publicación que no ha visto y por el momento no lo va a ver, refiriéndose al material filtrado la noche del domingo 11 de agosto mediante Caracol Noticias.

“A Mauricio Leal y a Marleny los mataron”, Angeline Moncayo

“Muchas personas se han comunicado conmigo enviándome un video que está circulando sobre Mauro (Mauricio Leal). Algunos medios también me han contactado para entrevistarme sobre mi postura frente a este desafortunado video. Pensaba que este capítulo ya se había cerrado y que finalmente podríamos comenzar a vivir nuestro duelo de la forma correcta, pero parece que no”, comienza diciendo Angeline, quien considera que hay una clara intención de enlodar los nombres de Mauricio y Marleny.

Para ella, como para la justicia, es claro que no hubo suicidio y que fue el hermano de Mauricio, Jhonier, el responsable del doble homicidio. “Si algo debe quedar claro, es que a Mauricio Leal y a Marleny los mataron”, dice contundente.

“Mauricio y Marleny eran seres humanos excepcionales. Mauro Nunca, bajo ningún motivo, se hubiera hecho daño a sí mismo; respetaba la vida como pocas personas. No existe un solo escenario en el que Mauro le hubiera hecho daño a alguien, mucho menos a su propia madre, a quien amaba con devoción. Eran una sola persona”, mencionó en otro aparte de la publicación.

Angeline Moncayo apenas podía hablar cuando habló con Jhonier

En su extenso comunicado recordó que habló con Jhonier, aunque ella prefiere no nombrarlo y cómo esa charla la dejó impresionada.

“Recuerdo, por primera vez y en toda esta difícil historia, la llamada que le hice a este personaje al día siguiente de lo que ocurrió. Yo estaba destrozada, apenas podía hablar. Él Sabía perfectamente lo que ellos significaron en mi vida, y la respuesta al otro lado del teléfono fue tan fría que, cuando colgué, sentí un escalofrío. Mi cabeza y mi corazón me dijeron lo que había pasado. Nunca había hablado con un ser humano con tal grado de deshumanización. Aunque me costó creerlo en ese momento, era una historia tan trágica que aún hoy me cuesta procesarla”.

Angeline también recordó que días antes de los trágicos hechos estuvo de visitar en la casa de los Leal y compartió techo con quien semanas después asesinaría su madre y a su hermano. “Siempre pienso que meses antes estuve allí, en esa casa, durmiendo con ellos, en el cuarto de Mauro, mientras al final del pasillo dormía ese mismo personaje que acabó con sus vidas. Me he hecho muchas preguntas sobre esos días, porque algo me dice que todo esto ya estaba en su cabeza. Nunca podré saberlo”.

