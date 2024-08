Angélica Jaramillo hizo fuerte confesión: “llevo varios años consumiendo drogas”

Angélica Jaramillo es recordada por haber participado en la segunda temporada de Protagonistas de Novela, la misma edición de Sara Uribe y Yina Calderón.

Tras su paso por el reality de convivencia, Jaramillo no continuó con su carrera en la televisión; sin embargo, ha sido una de las concursantes más recordadas por los televidentes. Se dedicó a su faceta de empresaria con su marca de productos capilares. Además, ha sido unas de las creadoras de contenido más activas de Instagram.

La modelo publicó un video que alarmó a sus seguidores por el estado de vulnerabilidad en que se mostró. Enseguida lo borró. Fotografía por: Instagram

¿Qué le pasó a Angélica Jaramillo?

En las últimas horas, Angélica sorprendió a sus seguidores al publicar un video en sus redes sociales donde hizo una cruda revelación.

“Estoy drogada, yo en este momento voy a decir la verdad. Llevo varios años consumiendo drogas y no me hace feliz, es una felicidad momentánea para evitar pensar o no sé qué, de temas fuertes que he tenido en mi vida. No me importa”, comenzó diciendo

Durante la grabación del video comenzó a recibir llamadas, pero Angélica no contestó, por el contrario, continuó hablando, reconociendo que no estaba pasando por un buen momento.

“Hago este testimonio porque me cansé de decir que estoy bien, pero no estoy bien. Yo renuncio hoy a eso, estoy cansada, de verdad, cansada, se lo digo a toda la gente porque yo sé muchas cosas que pasan aquí en Colombia, nos ocultamos, nos escondemos, decimos que no somos originales, no nos mostramos como somos, pero yo soy una persona real. Lo único que quiero es que sepan que paso por un proceso difícil donde mi familia lo sabe”, afirmó.

Aunque no dijo nada más en el clip, sus seguidores quedaron preocupados por el estado en el que se mostró: “está siendo valiente y real, pidiendo auxilio”, “pobrecita, no está pasando por un buen momento, seamos empáticos con ella”, “eres valiente y te deseo lo mejor, pronta recuperación”, “me parece muy bien que tenga la valentía de sacar la verdadera reacción”, “nadie sabe la cruz que lleva cada persona”, son algunos de los comentarios que han dejado.

Laura Jaramillo, hermana de Angélica Jaramillo, reaccionó

Minutos después de haber sido publicado el video, Laura Jaramillo, una de las hermanas de la modelo, publicó una historia en sus redes sociales revelando qué pasa con ella:

“Queremos agradecer a todos por su preocupación y por los mensajes que hemos recibido tras la reciente confesión de nuestra hermana. Este ha sido un tema muy difícil y doloroso para nuestra familia durante muchos años. Hemos luchado junto a ella y tratando de ayudarla a superar esta difícil situación. Entendemos la preocupación de todos, pero queremos aclarar que no hemos dejado de intentar de ayudarla”, dice al comienzo de la imagen que posteó.

“Lamentablemente, enfrentar un problema de esta magnitud no es sencillo, y cada persona tiene su propio camino y tiempo para reconocerlo y buscar ayuda. Seguiremos estando a su lado, ofreciéndole nuestro amor y apoyo incondicional, con la esperanza de que encuentre la fuerza para superar esto. Agradecemos su respeto y comprensión en este momento tan delicado para nuestra familia. Gracias por su apoyo”, concluyó la también modelo.