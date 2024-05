Amador Padilla reapareció en redes luego de estar en UCI: “estaba angustiado”

Hace ocho días, la presentadora Mónica Hernández, esposa de Amador Padilla, preocupó a sus seguidores al contar que estaban atravesando una difícil situación de salud que llevó a Padilla a ser ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Amador Padilla. Fotografía por: Archivo personal

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 100 mil seguidores, Mónica mantenía al tanto a sus seguidores. El diagnóstico era desalentador, con el paso de los días, las plaquetas del presentador se bajaban aún más al punto de llegar a 8.000, cuando lo normal está entre 150.000 y 400.000; pero nunca perdieron la fe. Los presentadores no pararon de orar y de creer en Dios por un milagro.

Hernández le pidió a sus seguidores elevar una oración por su esposo y una semana después fueron contestadas. Anoche, Amador fue dado de alta y no dudaron en compartir su felicidad de manera pública.

¿Qué le pasó a Amador Padilla?

Al parecer, el presentador sufrió una complicación por la artritis reumatoide, enfermedad que padece desde hace unos años. Hace unos minutos, el también deportista reapareció en su cuenta de Instagram por medio de un video en el que les agradeció a todos los que elevaron una oración por su salud y que estuvieron pendientes de su evolución durante esta semana.

Padilla se mostró emotivo luego de ver todo el apoyo que recibió de parte de tanta gente que, aunque no lo conocen personalmente, han seguido su carrera de cerca.

“Paso por aquí para agradecerles de todo corazón a cada uno de ustedes que oraron y que le pidieron a Dios por mi salud durante esos días que estuve en la UCI, yo realmente sentí la fuerza y el poder de sus oraciones, la oración tiene un poder impresionante, no hay oración sin respuesta. No tengo palabras suficientes para expresar lo mucho que significaron para mí... Me voy a demorar un poquito, pero yo creo que en una semana contestaré esos mensajes que me han dejado”, dijo.

De igual manera, reconoció que en algún momento sintió temor por desconocer qué ocurriría con su vida. “Estoy seguro que Dios tiene una recompensa especial para todos ustedes. Gracias por tantas bendiciones y por estar conmigo en este momento tan difícil, yo sabía que este momento iba a llegar. Estuve angustiado, preocupado, porque no sabíamos cómo iba a desencadenar todo esto”, afirmó con un rostro esperanzador.

Sus seguidores no dudaron en dejarle mensajes de aliento para que se siga recuperando satisfactoriamente. “Confirmo que muchos oramos por ti y la fuerza de la vida te debe seguir acompañando siempre junto con esa mujer de vida que Dios que te regalado”, “qué emoción verte así de bien, me sacaste lágrimas, tienes una esposa del otro mundo, son una familia de Dios”, “gracias a Dios por tu recuperación”.