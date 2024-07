Alejandro Riaño mostró las amenazas que recibió por chiste al Atlético Bucaramanga

Una alarmante situación atraviesa Alejandro Riaño por las amenazas de muerte que recibió de algunos fanáticos del Atlético Bucaramanga, a quienes les ofendió una broma que hizo con la camiseta del equipo en una entrevista con el futbolista Hugo Rodallega en su Juanpis González Live Show.

Te puede interesar: ¿Los participantes del ‘Desafío’ aguantan hambre? Campanita reveló la verdad

El chiste por el que amenazaron a Alejandro Riaño

Resulta que en la charla con Hugo Rodallega, jugador de Independiente Santa Fe, el comediante entregó a su invitado una camiseta del Atlético Bucaramanga, equipo contra el que perdió la final de la liga colombiana en junio pasado. Sin embargo, lo que desató la polémica fue el momento en que el bogotano, personificado como Juanpis González, limpió un escritorio con esta prenda.

@claudiaramirezdiputada Un equipo como el nuestro, con jugadores humildes que lograron despertar la pasión y le dieron la alegría a toda una ciudad y a muchos colombianos, merece el respeto por sus símbolos y su camiseta ¡En honor al @Atletico Bucaramanga y a los ciudadanos, exigimos respeto “JuanPis” ♬ sonido original - Claudia Ramírez

La broma de Alejandro Riaño fue ampliamente criticada por los hinchas ‘leopardos’, quienes manifestaron su molestia por lo que consideraron como un acto de irrespeto. No obstante, también hubo quienes se desahogaron por medio de graves amenazas al cómico de 38 años.

Seguir leyendo: Ana Karina Soto ingresó de urgencia al hospital y se sometió a riguroso examen

Por medio de Instagram, el también actor y empresario se mostró preocupado por las intimidaciones en su contra. Tanto así que compartió algunos de los mensajes que le han enviado los fanáticos del Atlético Bucaramanga, lo que generó una ola de respaldo a su favor por parte de conocidas figuras de la esfera pública colombiana.

“Aunque para muchos de nosotros, como hinchas, fue una falta de respeto y se aceptaron las disculpas por parte de Juanpis Gonzales, también hay que decir que amenazar de muerte es una completa exageración. Abrazo fraterno, Alejandro Riaño. Rechazo de cualquier manera este tipo de violencia amenazante en contra de cualquier ser humano. Caminemos juntos a pesar de las diferencias. Bendiciones, mi hermano”, expresó el actor Fabián Mendoza, cuya postura fue similar a la que demostraron Juliana Galvis, Freddy Beltrán, Milena López, Carlos Manuel Vesga, Julián Caicedo, Natalia Durán, entre otros.

Las disculpas de Alejandro Riaño a los hinchas del Atlético Bucaramanga

Por medio de redes sociales, el comediante se pronunció y condenó los ataques en su contra. Además, aprovechó la ocasión y les pidió disculpas a todos aquellos que se sintieron molestos con su broma.

“Es entendible que salgan a decir: ‘La camiseta se respeta’, pero ya cuando viene el irrespeto y que ojalá lo maten, por acá no se aparezca o lo quebramos, me parece que se revisen un poco el tema de la camiseta se respeta, pero la vida no, entonces, matemos al otro (...) No tengo ningún problema con salir y pedir disculpas si les molestó y lo hago públicamente”, expresó.