Alejandro Estrada rompió con Nataly Umaña en La Casa de los Famosos. “Hasta nunca”

Durante una semana Alejandro Estrada reflexionó sobre su entrada en La Casa de los Famosos. Y no era para menos, aceptar la invitación del jefe de la casa estudio involucraba ver cara a cara a Nataly Umaña, su esposa y quien actualmente vive un romance con otro de los participantes del reality: el panameño Miguel Melfi.

Minutos antes de finalmente entrar a la casa, Alejandro se pronunció en sus redes sociales y explicó su verdadera motivación para ingresar, a pesar de que sabía que había muchas personas que se oponían a ello y le recomendaban no cruzar la puerta.

“Hola a mi familia, primero a mi hijo, que ya lo saben por cierto pero también a mis amigos, a todos ustedes, al público que tanto me ha regalado sus palabras de apoyo, a los que no también a los que han dudado de mí, los que dicen si debo entrar o no a La casa de los famosos, cosa que voy a hacer en unos minutos”, comenzó diciendo el actor que se popularizó tras trabajar en Tu Voz Estéreo.

También puede leer: Así era el idilio de amor de Alejandro Estrada y Nataly Umaña antes de Melfi

“Les quiero decir que no lo hago por lo que muchos o algunos de ustedes creerían o lo están pensando, entro a La casa de los famosos para cerrar un ciclo, cerrar un ciclo de la manera más honesta y sincera, no solo para mi sino para todos los involucrados y buscar la menar de comenzar mi vida a partir de ahora… de verdad”, siguió diciendo negando de alguna manera que su motivación no era económica.

“Gracias para todos y espero no defraudar a nadie mucho menos a mí”, dijo antes de cruzar la puerta principal y enfrentar la situación que ha ocupado la atención de los televidentes.

¿Qué pasó cuando Alejandro entró a La Casa de los Famosos?

El actor ingresó cuando los participantes estaban congelados y su esposa Nataly estaba de pie. Estrada pasó por el lado de Melfi, a quien ignoró por completo. Se dirigió directamente a su esposa y le dijo “Te digo desde el fondo de mi corazón que siempre confié en nosotros, siempre confié en nuestra relación y sobre todo, siempre confié en que podíamos superar cualquier adversidad. Te he visto todas las noches, he visto todo el reality, me he apartado de él los últimos ocho días, que bueno... pero sobre todo me tomó por sorpresa que dijeras ante las cámaras que nuestra relación venía muy mal, porque es algo que se pudo haber hablado en privado antes o después”, dijo sin titubeos.

Luego el actor le habló de la necesidad de honestidad y le recriminó no haberle dicho sus sentimientos antes de entrar al reality para evitar “tanto dolor. No sabes lo que viene pasando”. Alejandro siguió hablando mientras las lágrimas de Nataly rodaban por sus mejillas, ella por supuesto, no se podía mover para no ser penalizada. Alejandro le indicó que entendía que ella terminara la relación “solo digo que no fue la forma. Me vengo a hacer a un lado de tu vida”, le dijo rompiendo definitivamente con ella. “Está clarísimo que es lo que deseo, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado y vengo a eso”. De esta manera él consideró cerró el capítulo.

Estrada también liberó a su esposa de las promesas hechas en el pasado y le deseó lo mejor. Antes de irse la besó y Nataly siguió llorando.

Al salir de la casa, Estrada nuevamente ignoró a Melfi y salió con un “hasta nunca” que anteriormente ya había pronunciado. No sin antes excusarse con los padres de Melfi por haberlos señalado de no inculcar principios en su hijo, dejando claro que en su código moral no está el involucrarse con una mujer casada.

Si quieres saber cómo reaccionó Nataly a la visita de su esposo a La casa de famosos, lee: Nataly Umaña y Alejandro Estrada se separaron. la actriz pidió perdón

Aquí más noticias del entretenimiento que son tendencia