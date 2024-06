Aida Victoria Merlano y Wetscol terminaron: “el que me falló fue él”

Aida Victoria Merlano es una de las creadoras de contenido más polémicas del país. Su relación con Westcol ha sido objeto de todo tipo de comentarios en redes sociales.

WestCol y Aida Victoria Merlano Fotografía por: Captura de pantalla Instagram

¿Qué pasó con Aida Victoria Merlano y Westcol?

Anoche estalló un escándalo en redes sociales por supuesta infidelidad del streamer hacia la creadora de contenido. Por medio de una transmisión en vivo, la hija de la excongresista Aida Merlano le hizo fuerte reclamo, cuestionándolo sobre unos chats que le había encontrado en su celular con una mujer, quien, horas después, comenzó a publicar una serie de “pruebas” que confirmaban la supuesta infidelidad.

Aida Victoria Merlano confirmó su ruptura con Westcol

En las últimas horas, la influenciadora confirmó que, debido a ese escándalo, le terminó a su novio. “Yo estoy pasando por un postoperatorio, yo todavía estoy drenando. Es como cansoncito una pu** que le quiera atormentar a uno la vida. Bueno, esta no es ni pu** porque ellas se dan el privilegio que las elijan, estas no, estas se regalan, se entregan. A las pu** por los menos les reconocen su polvo, ésta como no se da valor ni siquiera a sí misma, lo que es una zo*** arrastrada.”, dijo inicialmente.

La creadora de contenido aseguró que, aunque él no tuvo nada con esa mujer, sí debe pagar las consecuencias de sus actos por haberle dado entrada a su vida de alguna manera.

“Es bien absurdo que una persona se sienta orgullosa de ser un cacho, que nunca fue. Entonces, vamos a aclarar ese primer punto, ella nunca se besó con West, nunca se acostaron, pero él sí cometió el error de darle entrada, porque cuando ella mandó a su amiga para que el West la metiera al palco, él la dejó entrar, compartieron toda la noche estuvieron hablando. Se ve que es ella quien le habló a él diciéndole que se veía hermoso por la ventana y luego es él quien le habla al día siguiente, este es el error de darle entrada y él está también pagando las consecuencias de sus acciones”, dijo con su voz entrecortada.

Al final, se expresó con fuertes palabras hacia esa mujer. “Es una arribista, oportunista, interesada. Quiere fama, le escribió al manager de West para pedirle 15 millones de pesos para decir que todo era mentira. Yo no la conozco, no sé ni siquiera quién él. El que me falló fue él. Yo lo amo con todo mi corazón, pero por encima del amor que siento por él, está el amor que siento por mí, y es más importante mi relación conmigo que es la que más me ha costado construir. Hay cosas que no estoy dispuesta a permitir, no estamos más juntos”.