A Amanda Miguel la dejaron sin ropa en Medellín: “Jamás había sucedido algo así”

Amanda Miguel, la intérprete de éxitos como Él me mintió, Así no te amará jamás y Hagamos un trato, llegó a Colombia para presentarse en un show en Medellín, en el marco del famoso Festival de las Flores, de la capital antioqueña. La artista argentina, radicada en México, está realizando una gira como parte del lanzamiento de su álbum Yo soy, del cual su más reciente sencillo es No dejen que el chino hable.

En su concierto, la artista se compenetró bastante con su público y dejó ver en sus redes sociales, que lo vivido durante su recital en la Plaza La Macarena fue inolvidable, sin embargo, el evento fue empañado por los dueños de lo ajeno, pues también a través de sus cuentas, la viuda de Diego Verdaguer contó que fue despojada de sus pertenencias.

“En el aeropuerto de Medellín, Colombia me robaron mi maleta, ojo que mal estamos por Dios, en 45 años de carrera jamás me había sucedido algo así horrible acto”, aseguró indignada por los hechos que la dejaron sin sus atuendos, para su presentación en la ciudad de la Eterna Primavera y la llevaron a comprar de afán nuevas prendas en la mencionada capital.

Amanda, que luego se presentó en Costa Rica, tiene conciertos pendientes en Pachuca, México, el próximo 9 de agosto; el 10 de agosto en Huamantla y 10 de septiembre en Jalisco.

La cantante, que recientemente fue noticia al revelar que estaba al tanto de unas infidelidades de su fallecido esposo, el también cantante Diego Verdaguer, anunció también hace pocas semanas que será abuela por segunda vez, pues su única hija Ana Victoria, de 40 años. está embarazada nuevamente,

Amanda Miguel, cuyo nombre de pila es Amanda Antonia Miguel Samso, tiene 66 años y tuvo un tiempo bastante complejo, ya que su esposo Diego falleció en enero del 2022 justo antes de que empezaran una gira por las principales ciudades de Estados Unidos. Diego y Amanda estuvieron junto por 45 años. Se especuló que Diego no se vacunó pues no estaba de acuerdo con ese tipo de inmunización y al darle Covid 19 se complicó su salud hasta el fallecimiento.

