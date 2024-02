Video: así fue la aparatosa caída de Lana del Rey en el Super Bowl

En la noche del 11 de febrero se llevó a cabo el Super Bowl, uno de los eventos deportivos más importante de Estados Unidos y del mundo. La final del fútbol americano, cuya victoria quedó en manos de los Kansas City Chiefs, estuvo llena de emociones y de momentos memorables.

No solo se presenció un llamativo show de medio tiempo dirigido por el cantante y bailarín Usher, sino que también llamó la atención del público, y de la prensa, el sonado romance que hoy sostienen Taylor Swift y Travis Kelce, jugador el equipo que se llevó a casa el tan preciado trofeo Vince Lombardi. La pareja estuvo compartiendo varias muestras de amor, entre ellas, un profundo beso tras la victoria de los Chiefs.

A esto se suma la presencia de artistas y personalidades populares como Justin Bieber y su esposa Hailey, Lana del Rey, Lady Gaga, Reba McEntire, Blake Lively, Ciara, Kendall Jenner, Post Malone, Luis Fonsi, Jared Leto y Elon Musk.

Ultraviolence - Lana Del Rey (2014)pic.twitter.com/oDvSBL8BiL — deiv (@deivmorr) February 12, 2024

Lana del Rey se cayó en el Super Bowl

Fue precisamente la cantante Lana del Rey quien protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche. Fue al conocerse los resultados de la victoria de los Chiefs que el público enloqueció y comenzó a saltar de la felicidad. En medio del alboroto, la interprete de Born to Die perdió el equilibrio y cayó. La cantautora terminó en el suelo debido al empujón que le dio el grupo de personas que festejaban la victoria.

El suceso generó decenas de memes y de comentarios en redes sociales. “Lana del Rey y yo hemos sufrido tanto últimamente”, “Lana del rey sonríe siempre que se la lleva la chingad*”, “Cuenta una leyenda urbana que Lana del Rey sigue ahí noqueada”, se lee en algunos de los mensajes,

Este suceso ocurrió tan solo días después del incómodo momento que vivió la cantante estadounidense en los premios Grammy, cuando, a pesar de no ganar ninguna de las categorías a las que había sido nominada, subió al escenario luego de que Taylor Swift la llevara del brazo para recibir su premio a Álbum del año.

Para muchos internautas, la actitud de Swift no fue la mejor, pues a Lana, según sus fanáticos, se le veía incómoda y sin ganas de estar en la tarima. Por el otro lado, otras personas agradecieron el gesto de la cantautora por reconocer el trabado de Del Rey. “Muchas artistas no estarían donde están o no hubiesen tenido referentes de no ser por su trabajo. Es una artista de élite y una leyenda en pleno apogeo. Soy muy afortunada por conocerte y ser tu amiga”, comentó la creadora de Love Story.