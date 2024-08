Vanessa de la Torre vivió momentos de pánico en avión. “Yo dije: nos estrellamos”

Este jueves 15 de agosto El aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, el más importante del país y uno de los más modernos del continente, fue noticia por una emergencia que se presentó en una de las pistas, que debió ser cerrada por unas horas.

La situación comenzó cuando un avión pequeño aterrizó sin tren y quedó en la mitad de la pista, misma que tuvo que cerrar su actividad. La periodista Vanessa de la Torre fue testigo de los hechos e incluso salió lastimado.

“No entiende uno. Una avionetica se parquea, queda ahí con un problema en el tren de aterrizaje ¿por qué no la quitan y ya? Se demoró toda la tarde. Yo tenía un vuelo a Cali que tuvo dos horas y media de retraso. Ese aeropuerto era un despelote. Uno decía, pero bueno muevan la avioneta y chao”, dijo en Caracol Radio, donde trabaja, la ex conductora de Caracol Noticias visiblemente molesta por lo ocurrido.

“Me desperté y no sabía si estaba viva o muerta”, Vanessa de la Torre

Luego añadió que cuando finalmente su vuelo arrancó experimentó un susto, casi insólito. “A propósito del vuelo. El piloto dice: listo vamos a despegar. Lo de siempre. Yo me estaba quedando dormida cuando de pronto siento un frenón, como nunca en la vida. En medio de mi sueño, yo dije: nos estrellamos. Me desperté y no sabía si estaba viva o muerta”, confesó sobre los difíciles instantes que vivió a bordo. Según lo que la periodista reportó esa maniobra fuerte fue necesaria, por parte del piloto que evitó un choque, que sin duda hubiera podía ser muy grave y catastrófico.

La versión que ella tiene es que esta maniobra fue una medida de emergencia, para evitar un choque que hubiera podido convertirse en una catástrofe. Según la información que dio, el avión tuvo que frenar inesperadamente porque se le cruzó una avioneta. “Pues el avión iba a arrancar, se le atravesó una avioneta y le tocó meter el freno. Imagínese: un avión, despegando, con esa velocidad en la que arrancan y tiene que frenar en seco antes de volar. Pero cuando le digo un frenón, es en serio. Todo el mundo quedó como, ¿qué pasó?”, relató Vanessa. El asunto dejó molestias en la presentadora que aún no se recupera de las dolencias que le ocasionó.”Le cuento que me duele el cinturón de seguridad en el hueso de la clavícula”, dijo en el cierre de su relato de Caracol Radio.

