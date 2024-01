Video: Tatán Mejía se practicó la vasectomía y envío contundente mensaje

El matrimonio de Tatán Mejía y Maleja Restrepo es catalogado como uno de los más populares y estables de la farándula nacional. Su historia de amor ha cautivado desde el inicio a millones de colombianos, quienes no dudan en comentarle a la pareja lo mucho que la quieren y admiran.

Precisamente, hace un par de horas el presentador de Survivor, la isla de los famosos, Tatán Mejía a través de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene cerca de dos millones y medio de seguidores, reveló que decidió practicarse la vasectomía, hecho al que describió como un acto de amor y responsabilidad.

Puedes leer: Sofía Vergara, Christian Tappan y más actores en la premier de ‘Griselda’

Por esta razón, Tatán Mejía y Maleja Restrepo no tendrán más hijos

“La VASECTOMÍA, un acto de amor ❤️ Hay decisiones personales que le hacen tanto bien a la pareja. Tantos mitos acerca de la vasectomía nos alejan de entender la poderosa herramienta que es cuando decidimos, en nuestro caso, no tener más hij@s (…) Ahora sí, a boliar con tranquilidad”, señaló la pareja en una publicación.

Cabe recordar que, hace un tiempo, Maleja Restrepo, esposa del deportista, reveló en medio de una entrevista que, como pareja, ambos estaban pensando en acudir a la vasectomía como método de planificación, pues tenían claro que no deseaban tener más hijos.

Te puede interesar: Alejandro Riaño, Juanes y otros famosos que se hicieron la vesectomía

“Yo este año tengo que hacerlo, pero me da el mismo miedo que saltar en moto”, “Ay noooo pero yo quería el 3ro!!!! Jajajaja un parcero más no cae mal! Mentiras que nota por @tatanmejia malejita a trabajar en la recuperación 😂”, “Otros se hacen vasectomía para hacer de la suyas, me alegra saber que hay hombres serios que respetan y aman a su Familia” Y “Los amo, son decisiones tomadas con amor y responsabilidad”, han sido algunos de los comentarios que ha recibido la publicación

Por su parte, Tatán compartió detalles sobre sus nervios previos y posteriores al procedimiento, resaltando que el apoyo y las palabras motivadoras de su esposa fueron fundamentales para superar cualquier temor. Sin duda, la pareja busca inspirar y educar sobre alternativas anticonceptivas, así como destacar la vasectomía como una solución definitiva para la concepción.