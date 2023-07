Sofía Vergara y Joe Manganiello: se conocería la poderosa causa de su divorcio

Sofía Vergara y Joe Manganiello conformaban una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento y 7 años de matrimonio eran prueba de ello, por eso el anuncio de su separación, con un comunicado conjunto publicado por Page Six, ha tomado por sorpresa no solo al mundo del entretenimiento, sino a sus amigos cercanos, quienes, al parecer, sabrían que estaban intentando darse un tiempo para salvar su relación.

Te puede interesar: ¿Por qué Sofía Vergara y Joe Manganiello se separaron?

Se conoció que fue Joe quien introdujo los documentos de divorcio. Fotografía por: Getty Images

Aunque la noticia se conoció después del 10 de julio, día en que ‘la toti’ cumplió 51 años y recibió un frío “Feliz cumpleaños Sofía”, de parte de Joe, los detalles de la ruptura han empezado a aparecer. Manganiello fue quien introdujo el documento de divorcio, la razón que allí se consignó fue ‘diferencias irreconciliables’ y no están juntos desde el 2 de julio.

Te puede interesar: Sofía Vergara ganó la batalla contra el cáncer de tiroides. Así fue su lucha

Aunque ninguno de los dos protagonistas de esta historia ha manifestado directamente cuáles son los motivos que los llevaron a terminar su relación, consultando fuentes cercanas, los medios de comunicación pudieron establecer que una de ellas sería el tema de los hijos, pues se dice que el actor de Pittsburgh quería convertirse en padre, y una persona allegada le contó a Page Six, que ese deseo creció con los años. Sofía no estaría muy conforme con la idea, pues además del conflicto vivido con su ex Nick Loeb y sus embriones congelados, es sobreviviente de cáncer de tiroides y una nueva maternidad, porque la actriz tiene un hijo, Manolo, de 30 años, podría poner en riesgo su vida.

El alcohol pudo ser el factor determinante de la ruptura

Pero una nueva causa aparece ahora y al parecer, es la que pondría en juego la estabilidad del artista de 46 años: el consumo de alcohol. Resulta que Joe, quien sufrió un terrible problema de adicción, está sobrio desde 2002, pero su vida conyugal no era de mucha ayuda para la lucha diaria, pues su esposa y su entorno cercano beben de manera regular, como se ha visto en sus celebraciones, publicadas en redes sociales. Según declaró al Daily Mail una persona cercana a la pareja, “el hecho de que Sofía no sea una persona sobria ha tenido un impacto en su matrimonio”. La misma fuente le reveló al medio mencionado que Manganiello “ya le advirtió sobre esto cuando comenzó a salir con ella y nuevamente antes de casarse con ella”, pero aún así, el actor de True Blood no intentó cambiar la forma de ser de su esposa, pero el tiempo se habría encargado de evidenciar lo imposible de sostener su situación.