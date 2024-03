Sofía Vergara le entregó a Karol G el premio ‘Mujer del Año’ en los Billboard

Karol G sigue sumando éxitos a su lista. Además de cerrar el 2023 como uno de los años más exitosos de su carrera profesional y personal, inició el 2024 con una gira internacional de conciertos y con una canción nueva con Dj Tiësto llamada Contigo. La paisa, que se ha consolidado como una de las cantantes colombianas más importantes de la actualidad, recibió un importante honor hace apenas horas.

De las manos de Sofía Vergara, la nacida en Medellín recibió el galardón que la catalogó como la mujer del año según Billboard.

“Con su inmenso talento, Karol G ha creado un movimiento para las mujeres en todo el mundo gracias a sus letras empoderadoras y su audaz confianza (...) El lanzamiento de su innovador álbum Mañana Será Bonito ha demostrado que es una fuerza a tener en cuenta en las listas de éxitos en inglés y español. Estamos muy emocionados de honrarla como Mujer del Año”, explicó Hannah Karp, directora editorial de Billboard, al elegir a ‘la bichota’ para ocupar esa posición.

“Karol G se ha convertido en una superestrella mundial cantando en español (...) Esto demuestra que la música y el arte no están limitados por el idioma o las fronteras, y Billboard lo reconoce. Este es realmente un momento histórico para la marca y para la música latina”, añadió a la explicación, por su parte, Leila Cobo, directora de contenidos de Billboard, Latin/Español.

Carolina Giraldo, entonces, llegó hasta el YouTube Theatre de Hollywood Park en Los Ángeles y, emocionada, subió al escenario tras ser mencionada por ‘la toti’, quien no dudó en darle el reconocimiento que ya han tenido en el pasado artistas como Billie Eilish, Taylor Swift y Shakira.

El discurso de Karol G en los Billboard como la ‘Mujer del año’

“Durante muchos años, me vi decepcionada del hecho de ser una mujer, me encontré en el camino con tanto rechazo y tantas oportunidades perdidas por esa causa que me preguntaba por qué no había nacido siendo hombre para explotar todo este amor, estas ganas y la pasión que sentía por la música (...) Decidí que iba a seguir haciendo música aunque solo fuera para mí, descifré que si mi entorno no cambiaba, de pronto era yo la que tenía que cambiar, y yo era la que iba a hacerlo, y no iba a permitir que ser mujer fuera un obstáculo o definiera mis capacidades, sino que iba a ser mi fortaleza, mi motivo y mi razón”, dijo la reguetonera de 33 años durante su discurso de agradecimiento.

Durante la velada, además de dar su emotivo mensaje, la creadora de temas como Oki Doki y Gatúbela interpretó su canción Amargura, una de las más exitosas de su carrera, pero en versión salsa.