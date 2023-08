Shakira contra Piqué: pediría la custodia de sus hijos por conductas inapropiadas

Muy molesta estaría Shakira con Gerard Piqué y, según información que ha trascendido, podría tomar medidas, pues todo tendría que ver con el comportamiento de su expareja cuando está con los hijos que tuvieron Milan, de 10 años, y Sasha de 8.

Según el periodista argentino, residenciado en Estados Unidos, Javier Ceriani la cantante colombiana se ha enterado de que la atención de Gerard le presta a sus hijos, cuando está con ellos en Barcelona, es mínima y serían muy pocas las actividades que comparte con ellos. Al parecer, el ex jugador del Barcelona Fútbol Club ocuparía buena parte del tiempo, cuando le corresponde estar con los pequeños, al celular y esa situación la habrían contado los pequeños a su famosa madre.

Según Javier, algunos portales ya están divulgando la situación en la que los hijos de la pareja se mostrarían aburridos cuando les toca estar al lado del exdeportista.

Lo que ha trascendido es que Piqué “no les presta atención, no los lleva a ningún lado. Los niños dicen ‘papá está todo el día con el celular’”. Anteriormente se había sabido que Piqué dejaba a los niños con su madre en algunas ocasiones que le correspondía compartir con ellos y esto también incomodaría a la artista, que incluso se lo habría hecho saber en una comunicación.

Lo situación en general estaría siendo evaluada por la intérprete de Ojos Así para decidir si solicita la custodia completa de los niños. Recordemos que luego de la separación y tras meses de negociaciones, Shakira y Piqué convinieron tener la custodia compartida de los hijos que tuvieron.

“Shakira no está con nadie”

De otro lado, Javier también se refirió a la situación sentimental de la cantante, que ha priorizado sus hijos, aunque esto le implique no tener ninguna relación de ese tipo por el momento.

“Shakira no está con nadie y no va a estar con nadie por ahora porque todavía está medio dolida, no se recupera de esta. Ella canta mucho, gana plata, pero su corazón está destruido. Ella nunca superó la destrucción de su familia”, dijo el periodista seguro de la información que ha recibido.

De momento, Shakira sigue en Estados Unidos preparando su nuevo lanzamiento, sus hijos en el colegio y Piqué en Barcelona.

