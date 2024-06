Shakira confesó que tiene un problema con los hombres: “después de lo que pasó”

Han pasado dos años desde que Shakira y Piqué sorprendieron al mundo del espectáculo con su separación, que se vio envuelta en un escándalo porque se descubrió que el exjugador del Barcelona y padre de Milan y Sasha, le había sido infiel a la barranquillera con Clara Chía.

Shakira y Piqué. Fotografía por: Instagram

Aunque los primeros meses el deportista guardó silencio, luego se comenzó a dejar ver públicamente con su nueva novia, de quien se mostraba muy enamorado. No obstante, hasta el momento, no ha brindado mayores detalles sobre cómo y cuándo comenzó su idilio de amor con la joven, quien es 12 años menor que él.

¿Qué le pasó a Shakira?

Mientras estuvo con Piqué, la cantante no concedía muchas entrevistas, ni tampoco asistía a eventos públicos. No obstante, desde que tomaron caminos separados, ha estado más abierta a encontrarse con viejas amistades, a participar de shows musicales y, además, a hablar abiertamente sobre su vida privada.

Recientemente, la también bailarina protagonizó la portada de la revista Rolling Stone. Allí, desnudó su alma y se refirió al “infierno” que vivió por el rompimiento con el padre de sus hijos.

De acuerdo con lo que dijo, “sentí como si alguien me hubiera hecho un agujero en el pecho y la sensación era tan real, casi física. Físicamente, sentí como si tuviera un agujero en el pecho y que la gente pudiera ver a través de mí. El sufrimiento que sentí fue probablemente el mayor que jamás haya experimentado en toda mi vida, y en ocasiones me impidió funcionar”, reveló.

¿Shakira le cerrará las puertas al amor?

Aunque la intérprete de Acróstico sufrió mucho; de hecho, hizo varias canciones expresando lo que sentía, después de dos años revela que ya sanó su corazón y no descarta la posibilidad de volverse a enamorar, aunque por ahora, está enfocada en sus hijos y en sus proyectos musicales.

La artista sorprendió al revelar que, gracias a ese difícil momento, quedó con un problema con los hombres. “Qué te puedo decir, me gustan los hombres. Ese es el problema. No deberían gustarme después de todo lo que me ha pasado”, dijo.

Monotonía fue una de las canciones más directas hacia Piqué. “De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos. Tú distante con tu actitud, y eso me llenaba de inquietud, tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú”, dice una parte del tema.

Según lo que contó la artista, su equipo le dijo que no grabara esa canción. “Eran imágenes fuertes, sí. Pero eran genuinas, así es como me sentía. Yo dije, ‘Soy un artista. Soy una mujer. Y soy una loba herida. Y nadie debería decirme cómo lamerme las heridas’”.