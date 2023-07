Ricky Martin: ¿su nuevo amor sería un actor porno o un modelo argentino?

Ricky Martin sorprendió al mundo del espectáculo con la noticia de su divorcio. El cantante boricua, de 51 años se casó el 29 de agosto de 2017 con el artista plástico Jwan Yosef, y juntos conformaban una familia integrada por Matteo, Valentino, Lucía y Renn. Con un comunicado publicado en Facebook, el intérprete le comunicó a sus seguidores la noticia. “Luego de una cuidadosa reflexión, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad hacia nosotros y nuestros hijos preservando y honrando lo que hemos vivido durante estos años maravillosos”. De acuerdo a sus palabras, ahora su relación se centrará en los menores de la casa. “Nuestro mayor deseo ahora es seguir teniendo una dinámica familiar saludable y una relación centrada en nuestra genuina amistad, mientras compartimos la crianza de nuestros hijos”.

Te puede interesar: Ricky Martin se divorcia de Jwan Yosef, luego de seis años de matrimonio

Ricky Martin y Jwan Yosef centrarán su relación en el cuidado de sus cuatro hijos. Fotografía por: Instagram

Nadie sabe a ciencia cierta qué pasó entre Ricky y Jwan, aunque se dice que estaban en crisis hace un tiempo y que esta evidenciaba porque los esposos ya no parecían juntos en público. Según Chisme No Like, estarían separados hace un año, viviendo durante este tiempo una relación ‘abierta’.

Te puede interesar: Ricky Martin: “Le viene un divorcio en puerta”, predice vidente

Ricky Martin habría invitado a un concierto a su nuevo amor

Solo pasaron unos días para que se empezara a rumorar que el intérprete de María habría sido infiel a su pareja. El primer nombre que surgió como el tercero en discordia fue el de Max Barz, un actor estadounidense de cine para adultos, que tiene 25 años, es influencer y es muy popular en Only Fans.

Pero en las últimas horas se conoció otro nombre, el de Santiago Elisalt, quien, según el presentador argentino Angel de Brito, llegó a la vida del artista por su ahora ex. “Jwan lo conoce por redes, se lo muestra a Ricky Martin, él le escribe a Santiago, Jwan le deja de escribir”. El periodista agregó que el puertorriqueño lo invitó a uno de sus conciertos, en el coliseo Arena Aconcagua, en Mendoza, y según información de El Clarín, compartieron antes de la presentación del ídolo.

Santiago Elisalt tiene 30 años, nació en Mar de Plata (Argentina) y es modelo, trabaja en películas de entretenimiento para adultos, es muy activo en redes sociales y en Only Fans.