Revelan exigencias de Jennifer López a Ben Affleck en su solicitud de divorcio

Luego de dos años de matrimonio, finalmente Jennifer López elevó personalmente y sin la asesoría de un abogado, la demanda de divorcio contra Ben Affleck, con quien se casó en julio 16 del 2022 y nuevamente, el 20 de agosto de ese mismo año.

De acuerdo con la información suministrada por TMZ, medio que tuvo acceso a los documentos presentados el 20 de agosto, día en que la pareja el segundo aniversario de su boda número dos, celebrada en Georgia, la artista presentó ante el tribunal Superior de Los Ángeles, su petición formal, donde no especificó si existe un acuerdo prenupcial que indicara el futuro de los bienes de la pareja o la manera en que fueran repartidos.

Algunos medios como Page Six, han asegurado que no hubo tal pacto y que por eso, no es cierto que Jennifer esté solicitando una cifra millonaria a su ahora ex.

Según los documentos, Jennifer López y Ben Affleck estaban separados desde el 26 de abril. Fotografía por: GettyImages

La mansión de 68 millones de Jlo y Ben Affleck entraría en disputa

Sin embargo, también se especula que existen bienes logrados en los dos años del matrimonio que serían de propiedad común y sobre los cuales podría haber una disputa legal. Los diarios estadounidenses insinúan que en este renglón podría entrar la mansión de 4.300 metros cuadrados, 12 habitaciones y 24 baños, que compraron hace más de un año por 68 millones de dólares.

Te puede interesar: Ben Affleck se separaría de Jlo tras ver videos comprometedores. “Él no lo soportó”

Lo que sí es un hecho es que la artista podría haber renunciado a la manutención conyugal y como único alegato, habría pedido al juez que también se la negara a Ben Affleck. En palabras más simples, ninguno está obligado a darle cuota o pensión al otro.

Según el Daily Mail, los documentos evidencian que la pareja está separada desde el 26 de abril, y que los papeles de divorcio estaban listos desde el 24 de julio. Esta situación tendría toda la lógica, teniendo en cuenta que para cuando empezó el verano cada uno tomó su camino, ella se fue primero a Italia y luego a Los Hamptons, en la costa Este, y él permaneció en Los Ángeles.

¿Qué quiere Jennifer López con el divorcio?

Según la solicitud, que alega diferencias irreconciliables, es claro el deseo de Jennifer López: recuperar su libertad, así como su apellido de soltera, pues cuando se casó en julio del 2022, en Las Vegas, empezó a llevar el apellido Affleck.

En ese entonces, en una entrevista con la revista Vogue mencionó: “La gente me va a seguir llamando Jennifer López. Pero mi nombre legal será señora Affleck porque estamos unidos. Somos marido y mujer. Estoy orgullosa de ello. No creo que sea un problema”, mencionó, indicando que le parecía romántico.

La decisión generó polémica e incluso en el New York Times apareció una columna donde fue criticada por su decisión; algunos la llamaron machista.

Atrás quedó el romanticismo de la pareja, que pasó a lo pragmático. Otro aspecto que trascendió es que a López le habría dolido tremendamente que el actor aprovechara los viajes de ella, en especial en su cumpleaños, para sacar sus cosas de la casa que compartieron juntos y cerrar el negocio por la compra de su nueva vivienda, que le costó 20 millones de dólares.