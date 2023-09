William, príncipe de Gales, confesó qué lo hace llorar

William, el príncipe de Gales, así como toda su familia, tienen reglas estrictas en cuanto al protocolo, que van desde la manera de saludar, las muestras de afecto entre ellos, el orden para comer, las reverencias que deben hacerle al soberano hasta la prohibición de mostrar sus emociones en público.

Hablando de esta última regla, el heredero al trono ha tenido ciertos episodios donde las lágrimas o por los menos sus ojos llorosos, han sido objeto de titulares de prensa.

El príncipe, que participó en el podcast The Good, The Bad and the Rugby, de Mike Tindall, esposo de Zara Tindall, hija de la princesa Ana y prima del hijo de Lady Di, contó, en cuestión de deportes, la situación que lo hizo llorar. La única vez que lloré viendo deportes fue cuando Zara ganó, creo que fue el campeonato europeo. En ese momento estaba acampando en Exmore. Estábamos todos acurrucados alrededor del teléfono mirándolo. Ella estaba ahí, llorando mientras la bandera estaba izada” confesó ante sus anfitriones, pero el hijo mayor de Lady Diana y el rey Carlos III no solo ha llorado de emoción, pues ha vivido otras circunstancias que lo han hecho derramar lágrimas y todas tienen que ver con la familia real.

William recuerda con amor a su mamá, Lady Di. Las emociones afliran con su recuerdo. Fotografía por: Agencia AFP

William lloró varias veces por Lady Di

La primera ocasión de la que se tuvo noticia sucedió en 1995, cuando el príncipe tenía 11 años. Se dijo que no pudo contener las lágrimas cuando vio la entrevista que su mamá le concedió a Martin Bashir, para el programa Panorama, de la BBC. En ella, ‘la princesa del pueblo’ habló, entre otras cosas, de las grietas de su matrimonio con Carlos, de la relación de su esposo con Camila Parker y de su romance con James Hewitt.

Cuando tenía 15 años, la pérdida de su progenitora, el 31 de agosto de 1997, hizo que el adolescente, en privado, diera rienda suelta a su dolor. 19 años más tarde, en 2016, tuvo que enjuagar sus lágrimas en el Taj Majal, una de las maravillas del mundo, lugar que la princesa Diana visitó el 11 de febrero de 1992. Su esposo, que estaba con ella en India, no la acompañó a esta visita. En ese viaje, donde estaba acompañado por su esposa Kate, no pudo evitar la nostalgia al recordar a su mamá, quien precisamente en el sitio fue fotografiada sola, evidenciando así una de las peores épocas de su matrimonio.

El príncipe Harry hizo llorar a su hermano William

Según comentaron sus cercanos, el heredero al trono sintió que Harry, su hermano menor lo traicionó cuando concedió, junto a Meghan Markle, la explosiva entrevista a Oprah Winfrey, donde reveló secretos de familia y se refirió a hecho como el supuesto racismo del que habría sido víctima su esposa. Uno de sus amigos le resumió al Daily Mail, los momentos que vivía el hijo mayor del entonces príncipe Carlos. “Él alterna entre llorar por lo que ha perdido y sentirse muy enojado por lo que ha hecho su hermano”.

William derramó lágrimas por la reina Isabel II

El fallecimiento de la soberana, el 8 de septiembre de 2022, hizo que las emociones del duque de Cambridge estuvieran a flor de piel. William, que dijo que la monarca había estado con él en sus momentos alegres y en los tristes, reconoció su sentimiento en un comunicado, “He perdido a una abuela. Y aunque lloraré su pérdida, también me siento increíblemente agradecido”.

Kate Middleton también llora

La princesa de Gales es famosa por su don de gentes y por su sensibilidad, sobre todo en temas que tienen que ver con la niñez, pero esta vez dejó ver más allá de lo permitido por un asunto matrimonial. Se mencionó que en 2019, en una cena ofrecida por la Reina en honor de Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos, Kate se levantó de la mesa, pues era incapaz de contener el llanto. En esos días aparecieron las polémicas fotografías del príncipe William en compañía de Rose Hanbury, y la entonces duquesa de Cambridge le había pedido expresamente a la soberana que su ex amiga estuviera sentada lo más lejos posible de ella en la mesa. Isabel II accedió, pero Trump hizo un desafortunado comentario sobre la ‘infidelidad’ y según The Sun, Kate perdió el control.