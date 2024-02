Tras el cáncer de Carlos III, el príncipe Harry volvería a sus funciones reales

El pasado 6 de febrero el príncipe Harry, hijo menor de Carlos, hoy de Inglaterra, y la fallecida Diana de Gales, interrumpió su vida en California, donde vive con su esposa Meghan y sus hijos Lilibeth y Archie para viajar a Gran Bretaña y hablar con su padre. La razón no era otra que el inesperado diagnóstico de cáncer que solo 24 horas antes había tenido el rey de Inglaterra. Aunque el comunicado que dio a conocer la noticia al mundo estableció que no era de próstata y no determinó dónde sería el mal, Carlos se puso en tratamiento casi que al instante.

La reunión de Carlos y su hijo Harry duró menos de una hora y ocurrió en Clarence House, una de las residencias reales del monarca inglés. Aunque no se ha establecido con seguridad qué se dijeron los dos varones, Harry concedió una entrevista con una cadena norteamericana el pasado fin de semana y juntando algunas de sus declaraciones con otras informaciones que se han filtrado a tabloides británicos, se habla de que el más joven de los hijos de Lady Di regresaría a sus funciones reales, a pesar de que se apartó de ellas en el 2020 cuando dejó Inglaterra junto a su familia.

Ya es de conocimiento público que Harry ha sido repudiado por la familia real después de algunas entrevistas y escritos, como los de su libro En la sombra, donde señala a la parentela real de racista y de prácticas poco empáticas con los nuevos integrantes de la familia, como le ocurrió a Meghan.

El príncipe Harry sigue siendo consejero de Estado

No obstante, a raíz de su enfermedad al parecer, Carlos estaría dispuesto a reconciliarse con Harry. Es necesario aclarar que Harry aún conserva su título como consejo de estado, por lo cual no sería dispendioso que regresara a las funciones reales, mientras su padre supera la enfermedad. El mismo Harry mencionó en su más reciente entrevista que estaría dispuesto a hacerlo “si su padre se lo pide”.

Según el diario The Times, una fuente les indicó que “si bien los detalles de la reunión en Clarence House -donde Harry visitó a su padre tras volar a Londres desde Estados Unidos al conocerse el diagnóstico de cáncer del rey- y de las siguientes conversaciones son privados, la sensación es de que este arreglo, podría funcionar”.

Sobre un acercamiento con William, quien habría procurado no tener ninguna relación con Harry, no se menciona ninguna posibilidad, sin embargo, no se opondría al eventual regreso de Harry. “En todos los niveles prácticos, tiene todo el sentido que la familia se una para apoyar al rey mientras está enfermo”, señaló la fuente a The Times.

