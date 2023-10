The Crown 6, de Netflix. Cuándo sale y qué contará la última temporada de la serie

The Crown se ha convertido en una de las series más esperadas de Netflix. La historia, que cuenta los detalles de la familia real británica cuando no está en actos públicos, se ha caracterizado por dejar al descubierto muchos eventos, que no fueron negados ni confirmados por la corona en su momento y que significaron verdaderos escándalos para la familia real más famosa y perseguida del mundo.

El romance temprano entre Carlos y Camila, hoy reyes de Inglaterra, las infidelidades de Carlos a su esposa Lady Di, la infelicidad de la princesa de Gales e incluso las diferencias entre la fallecida reina Isabel II y su hermana Margarita han sido temas de la exitosa serie.

Peter Morgan, creador y productor de la misma, reveló hace poco que con la sexta parte la historia llega a su fin. También dejó claro que la pareja compuesta por Harry y Meghan no estarán en la historia tan esperada, que estrena los primeros cuatro episodios el próximo 16 de noviembre.

Adicionalmente en diciembre, más exactamente el 14, estarán disponibles los seis capítulos restantes que completarían la recta final de la producción.

¿Qué tratarán en ´The Crown 6´?

Para comenzar hay que recordar que la temporada 5 terminó en tiempos en los que Mohammed Al Fayed simpatizaba con Lady Di y ella posteriormente conoció a su hijo: el playboy Doddi. AL parecer, la sexta parte tocará el romance en sí de esta pareja que encontró la muerte en el famoso puente del Alma de París. Se sabe que no habrá imágenes como tal del trágico accidente y que solo veremos unas muy icónicas, como, por ejemplo, cuando Carlos va por el cadáver de la princesa y se observa el ataúd de ella subiendo a un avión. También veríamos cómo se conocen Kate y William en la escuela de Andrews. En septiembre del 2003. Ed McVey y Rufus Kampa, serán quienes interpreten a William, el heredero de Carlos III en sus distintas etapas. Meg Bellamy será Kate Middleton.

La serie también mostrará el jubileo de Isabel II ocurrido en el 2002. Estas podrían ser las últimas escenas de la misma.

Sobre el elenco, ha trascendido que Imelda Staunton seguirá siendo la reina, mientras que Jonathan Pryce será una vez más el príncipe consorte; Lesley Manville, encarnará a la princesa Margarita, Elizabeth Debicki será Lady Di y Dominic West se encargará de ser Carlos de Inglaterra.

