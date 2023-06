Taylor Swift rechazó a Meghan Markle. Mira el desplante que le hizo

Meghan Markle no ha recibido buenas noticias últimamente. A la cancelación que Spotify realizó de su contrato para tener en su plataforma el pódcast llamado Archetypes, se ha sumado que Netflix también estaría considerando no seguir con algunos de los proyectos que ella y su esposo, el príncipe Harry, han propuesto para el streaming. En la decisión de Spotify, los duques de Sussex estarían perdiendo 20 millones de dólares y una suma importante también podrían dejar de recibir con las novedades en el gigante Netflix. Recordemos que ya esta última compañía les había rechazado Pearl. Lo que ha trascendido es que la pareja ha presentado proyectos poco originales que no han gustado en la junta directiva de Netflix.

A eso se suman los constantes rumores de una crisis matrimonial con el príncipe Harry, que se vería agravada por los problemas de dinero. La pareja, que se separó de la corona británica en 2020 y decidió residenciarse en Estados Unidos, ha demostrado su imposibilidad de generar ganancias con algo distinto a las historias, anécdotas o revelaciones familiares.

Ahora ha trascendido que Meghan seguirá desarrollando su podcast y buscará, junto a Harry, la manera de ubicarlo en una plataforma distinta a Spotify naturalmente. Algo que puede resultar bastante complejo si se tiene en cuenta que un alto ejecutivo de esa compañía tachó de “estafadores” a la pareja y que surgieron versiones que aseguran que Meghan no es quien hace las entrevistas de su formato, sino que le encarga este trabajo a alguien de su confianza y posteriormente, en un trabajo de edición, ella incluye audios como si fuera quien formula las preguntas.

Nuevo golpe a Meghan Markle

Volviendo a las más recientes informaciones, estas están vinculadas con la estrella de la música Taylor Swift, quien habría recibido la invitación, en una carta escrita por la misma Meghan, de ser una de las invitadas al mencionado formato. Markle le pedía que aceptara ser entrevistada por ella.

Sin embargo, en un hecho inesperado, Taylor declinó la invitación y le hizo saber a Meghan, a través de sus representantes, que no estaba interesada en sentarse a charlar con ella.

