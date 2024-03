Stripper furiosa con el príncipe Harry amenaza con revelar fotos de él desnudo

El príncipe Harry no es el único que monetiza los secretos suyos y de su familia, Carrie Royale, una conocida ex stripper de Las Vegas también quiere seguir sus pasos y sacar provecho de su relación con un miembro de la familia real más famosa del mundo. La ex bailarina exótica al parecer, está muy disgustada porque el hijo menor de Lady Di la dejó por fuera de su libro autobiográfico En la Sombra, que también disgustó bastante a los integrantes de la casa real británica, y por ello, asegura que va a tomar medidas contra Harry, revelando fotos bastante ligeras de ropa.

El príncipe Harry desnudo, ebrio y salvaje

La historia se remonta a los años en que el príncipe pelirrojo, hoy duque de Sussex y esposo de Meghan Markle, era amante de la rumba, muy díscolo y mujeriego. Habría sido durante una de sus escapadas a Las Vegas donde estaba ebrio, según Royal, y habrían pasado la noche juntos. Los acontecimientos habrían sido en el 2012 cuando tuvieron un encontró íntimo, después de una velada salvaje en el hotel Wynn.

Además de besos, la pareja se habría fotografiado y las imágenes estarían en poder de Carrie. Ahora Royale ha asegurado que va a filtrar el material en OnlyFans, todo por no haberla incluido en sus memorias, que además dice no corresponden a la realidad. Ella afirma que el libro retrata una versión desinfectada de Harry, que contrasta marcadamente con la personalidad enérgica y despreocupada que exhibió durante sus encuentros. “Tengo algunas fotos bonitas de él en la piel de ante”, dijo Royale.

“Estas imágenes nunca han sido vistas por el público. Tengo fotografías junto a la piscina de antes de la noche y tomas de Harry desnudo. La gente quedará impactada con ellas”, mencionó la exbailarina, según varios medios digitales norteamericanos que han a reproducido la noticia

“Estoy un poco enojada por haber sido borrada de su libro. Quiero decir... wow. Se perdió muchas cosas de esa noche. Me sorprende que recuerde el nombre de alguien porque estaba bastante ebrio, pero podría haber hablado de las pocas cosas que sucedieron entre nosotros, se lo perdió por completo”.

Hay que mencionar que no es la primera vez que Carrie busca sacar provecho de su ´relación´ con el hijo menor de lady Di. En 2022, subastó un par de calzoncillos negros que, según aseguró, Harry se arrancó durante su cita en Las Vegas.

