Sarah Ferguson, exesposa del príncipe Andrés, fue operada por un cáncer de mama

Una mamografía de rutina sirvió para saber que Sarah Ferguson, también conocida como Fergie y exesposa del príncipe Andrés tiene cáncer de mama.

La duquesa de York y cuñada del rey Carlos de Inglaterra comenzó de inmediato tratamiento para luchar contra la temible enfermedad. Fue así como la también cuñada del rey Carlos fue ingresada en el hospital King Edward VII de Londres y fue operada con urgencia.

La duquesa de 63 años ha aprovechado esta situación de salud para hacer una llamado a todas las mujeres de hacerse revisiones periódicas para detectar cualquier enfermedad a tiempo y tener la posibilidad de salvar la vida mediante tratamiento médico, como en efecto, ha sucedido en su caso.

Fergie, madre de las princesas Eugenia, una de las primas más cercanas al príncipe Harry, y Beatriz, no tenía ningún síntoma que le hiciera pensar que estaba sufriendo de alguna enfermedad importante y menos la presencia de una masa o tumor.

El portavoz de Ferguson explicó que el mal le fue diagnosticado en una etapa temprana y que su pronóstico es esperanzador. En un boletín, la duquesa indicó la “inmensa gratitud a todo el personal médico que la ha apoyado en los últimos días”, adicionalmente agradeció por los profesionales que le detectaron la enfermedad a tiempo. “Está muy agradecida con el personal involucrado en la mamografía que identificó su enfermedad, que por lo demás no presenta síntomas, y está convencida de que su experiencia subraya la importancia de las pruebas y detección periódicas”, mencionó el portavoz.

También te puede interesar: Taylor Swift rechazó a Meghan Markle. Mira el desplante que le hizo

La madre de Beatriz y de Eugenia fue dada de alta y ahora está recuperándose en la residencia de su exmarido, Andrés, Royal Lodge de Windsor, casa que ha resultado de interés últimamente en las noticias, ya que se especula que Carlos querría pedírsela a Andrés.

Más noticias de realeza La razón por la que el rey celebra su cumpleaños seis meses antes Se realizó el Trooping The Colour, que celebra el cumpleaños del rey, sin corresponder a su fecha de nacimiento. Esta es la razón. Lee por qué el rey de Inglaterra celebra cumpleaños en junio si nació en noviembre ¿Por qué el rey Carlos III celebra su cumpleaños en junio si nació en noviembre? ¿Por qué Harry y Meghan no fueron invitados al cumpleaños del rey? Carlos III no invitó a los duques de Sussex al Trooping The Colour, festejo de cumpleaños celebrado el 17 de junio en Londres. Aquí la razón por la que Carlos no invitó a Harry a su cumpleaños Harry y Meghan no fueron invitados al cumpleaños del rey

Sarah Ferguson y el príncipe Andrés son exesposos y buenos amigos

Fergie y Andrés se divorciaron en 1992, hecho que resultó bastante escandaloso para la monarquía británica pues no era usual en aquella época que se hablar de rupturas matrimoniales. A pesar de la separación el príncipe Andrés, hermano de Carlos, y su ex han seguido teniendo una relación cercana, entre otros aspectos pro sus dos hijas. Sara incluso lo ha apoyado en medio del escándalo que Andrés tuvo por denuncias de acoso y abuso sexual, derivadas de la relación del príncipe con Jeffrey Epstein. La pareja tiene cuatro nietos.

Antes de someterse a la cirugía, Sarah habló sobre prevención de cáncer en su pódcast Tea Talks with the Duchess and Sarah, y dijo: “Es muy importante que se hable sobre eso. No me importa si nadie quiere saber de mí… Se lo digo a la gente desde aquí porque quiero que cada persona que escuche este pódcast vaya y se haga un chequeo, vaya y sea examinado”.

Aquí más noticias que son tendencia