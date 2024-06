Reaparece Kate Middleton en Londres. Así lució la princesa de Gales

Desde que el pasado 22 de marzo Kate Middleton anunció mediante un video que padecía cáncer y necesitaba tiempo para afrontar su tratamiento, por lo cual se apartaba de la vida pública, los británicos anhelaban volver a verla. La última vez que había sido captada por los medios y los ciudadanos había sido en la Navidad del 2023.

Ese anhelo se cumplió este 15 de junio cuando la princesa de Gales apareció en las festividades del popular Trooping The Colour, que celebra al rey. Kate, futura reina de Inglaterra, retornó como todos esperaban: rodeada de su familia e impecablemente ataviada.

El príncipe William, sus hijos los príncipes George, de 10 años; Charlotte, de 9; y Louis, de 6;, los reyes Carlos III y Camilla, la princesa Ana y el príncipe Eduardo fueron quienes rodearon la aparición pública de Kate, quien regresa a la escena después de 170 días de ausencia.

Así fue la reaparición de Kate de Gales

Trooping the Colour son las festividades que celebran al rey en su cumpleaños de manera institucional, ya que en realidad él cumple en noviembre. Se trata de un gran acontecimiento creado por el rey Jorge II en el siglo XVIII y en el que actualmente participan cerca de 1.400 soldados, 200 caballos y 400 músicos. El desfile que comenzó antes de las 10 a.m. recorrió las calles de Londres y esta mañana del 15 de junio, pese a la lluvia, las personas permanecieron de pie aguardando el paso de Kate, quien vistió de blanco y recorrió el desfile dentro de uno de los autos tradicionales reales.

Junto a su familia la princesa de Gales reapareció en medio de su lucha contra el cáncer Fotografía por: Getty Images

En las calles se respiró júbilo y los aplausos y sonrisas no se hicieron esperan cuando los ciudadanos confirmaron que en efecto, se trataba de la princesa de Gales que hacía su reaparición.

En principio se notó seria, más bien nerviosa, y luego, como es habitual, en su rostro se dibujó una sonrisa permanente. Kate, que es coronel de la guardia Irlandesa siempre había escogido el verde para este evento, pero esta vez procuró el blanco. Fue un vestido de Jenny Packman en cuello con ribetes, combinados con negro el que usó. Los zapatos de tacón también fueron claros. Sobre las joyas, quiso llevar sus aretes favoritos, perlados con diamantes de la casa inglesa Cassandra Goad.

Un día antes de su reaparición Kate envío un mensaje sobre su salud donde revelaba ´cómo eran sus días, algunos buenos, otros no tanto, que seguía cuidándose y que aún no estaba fuera de peligro. Para algunos este mensaje anunciaba su regreso y para otros, se excusaba por no hacer parte de las festividades. En realidad estaba lista para retornar, aunque ya los expertos indican que en realidad se trató de una excepción, dada la importancia del Trooping the colour, pues Kate participaría de eventos de manera gradual, aunque tiene pendiente algunos pasos de su tratamiento.

