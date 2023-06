¿Qué cargo tendrá Camila si el rey Carlos III muere primero? William sería el rey

Cuando el pasado 6 de mayo Carlos III fue coronado como rey y junto a él, su esposa Camila, otrora Parker Bowles, se convirtió en reina, quedó claro que cuando el monarca fallezca lo sucederá su hijo mayor, el príncipe William, quien en la ceremonia le rindió el honor y la gloria que suelen hacerse en este tipo de ceremonia.

Cuando William ascienda al trono y su esposa Kate, sean reyes del Reino Unido y se despojen de su título de príncipes de Gales será porque Carlos abdique o muera. No obstante, no es mucho lo que se habla del panorama que enfrentará la madrastra de William, hoy reina, si su marido Carlos es quien falta primero.

Camila no sería reina si William asume como rey

De ninguna manera Camila puede ser reina si su marido no es el monarca, ya que ella no posee la sangre del linaje. En esta oportunidad el título que actualmente ostenta le viene por su esposo y no por sucesión de familia.

Los ingleses, amantes de las tradiciones, los protocolos y los planes prefiriendo dejar nada al azar, también tienen esto previsto. Se sabe que, si Carlos fallece primero que su mujer, ella adquirirá un título que no se observa desde el siglo XVIII y solo le es familiar a los plebeyos gracias a la serie Downton Abbey y que en la historia de ficción ostenta Violet Crawley, la condesa viuda de Grantham. Justamente esa será la categoría de la madrastra de William y Harry, hoy convertida en reina: será reina viuda.

La última vez que alguien llevó este apelativo, conocido en inglés como The Queen Dowager, fue la reina Adelaida en 1830.

Si esto sucede la figura de Camila sería meramente decorativa, ya que en la práctica no ejercería mayor poder o autoridad. Seguiría acudiendo a eventos que el rey del momento considerara, pero su tarea sería bastante limitada. Recordemos que Camila posee la Orden de la Jarretera, el título más prestigioso de Gran Bretaña, que la misma reina Isabel II le dio cuando decidió que al coronarse Carlos era su deseo que Camila, a quien repudió por años, fuera llamada reina.

También hay que decir que muchos británicos esperan que Carlos abdique a favor de su hijo y que sean William y Kate sus reyes, pue son terminan de aceptar a Camila.

